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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Канвон
Инчхон Юнайтед - Канвон: обзор матча 30 июня 2024
Инчхон Юнайтед
30.06.2024, воскресенье, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Канвон
71'
Я. Кариелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Канвон
Замена
K. Se-hoon
️️️️
G. Kim
83'
Замена
️️️️
B. Kim
75'
Замена
S. Hong
️️️️
K. Min
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кариелло
66'
Желтая карточка
S. Jun-Seok
64'
Желтая карточка
K. Kim
Замена
D. Jeong
️️️️
C. Woo-jin
46'
17'
Пенальти не реализован!
Я. Кариелло
Желтая карточка
M. Jonjić
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
66
Choi Woo-jin
ЦП
7
Do-hyeok Kim
ЦП
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Инчхон Юнайтед
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
66
Kim Se-hoon
ЦП
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
3-4-3
1
2
4
82
66
2
8
7
9
Мугоша
27
40
4-1-3
1
23
Тучи
63
97
88
18
22
99
Кариелло
47
66
23
23
66
4
66
66
4
2
42
42
2
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Канвон
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Остались в запасе
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
21
Baek Min-Gyu
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
79
Kyeong-min Kim
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Канвон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Sang-Hyeop Chae, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
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