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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Кванджу
Тэджон - Кванджу: обзор матча 22 июня 2024
Тэджон
22.06.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Кванджу
69'
С. Чхон
6'
Б. Микелтадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Кванджу
88'
Желтая карточка
S. Ha
76'
Желтая карточка
S. Lee
75'
Замена
K. Lee
️️️️
Б. Микелтадзе
75'
Замена
S. Ha
️️️️
Д. Ом
Замена
J. Suk Oh
️️️️
P. Jin-Seong
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Чхон
69'
62'
Замена
G. Tigrão
️️️️
H. Kim
50'
Желтая карточка
H. Kim
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Микелтадзе
Пас отдал
Д. Ом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
15
Deok-geun Lim
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
6
Kang Yoon-Sung
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Кванджу
21
Jun Lee
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
9
Seung-un Ha
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
2-2-3
1
28
15
8
33
19
Чхон
6
98
Кривоцюк
3-3-3
1
62
3
45
22
10
22
10
Ом
99
Микелтадзе
68
33
22
22
33
22
11
11
22
10
Ом
9
9
10
Ом
99
Микелтадзе
10
10
99
Микелтадзе
Остались в запасе
Тэджон
Кванджу
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
21
Jun Lee
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
6
Jeong-un Hong
ЦЗ
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
27
Lim Yoo-seok
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Остались в запасе
21
Jun Lee
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Тэджон - Кванджу
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Ен-Хюк Ким
(Сеул)
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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