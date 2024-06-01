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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кимчхон Сангму - Пхохан Стилерс
Кимчхон Сангму - Пхохан Стилерс: обзор матча 01 июня 2024
Кимчхон Сангму
01.06.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Пхохан Стилерс
71'
H. Kang
90+8'
K. Hyun Yu
90+10'
C. Gi-Yun
90'
J. Teixeira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кимчхон Сангму - Пхохан Стилерс
ГОЛ! 3:1!
C. Gi-Yun
Пас отдал
K. Hyun Yu
90'
+10
ГОЛ! 2:1!
K. Hyun Yu
90'
+8
Замена
M. Kim
️️️️
T. Kim
90'
+7
Замена
C. Gi-Yun
️️️️
Д. Гю Ким
90'
+7
90'
ГОЛ! 1:1!
J. Teixeira
82'
Желтая карточка
W.
Замена
K. Hyun Yu
️️️️
J. Lee
73'
Замена
K. Dong-Hyun
️️️️
H. Kang
73'
ГОЛ! 1:0!
H. Kang
Пас отдал
M. Park
71'
70'
Замена
C. Han
️️️️
K. Dong-jin
Замена
M. Kim
️️️️
K. Hyeon-uk
60'
46'
Замена
J. Jeong
️️️️
S. Baek
46'
Замена
L. Ho-jae
️️️️
K. In-Sung
Желтая карточка
S. Park
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кимчхон Сангму
1
Jun-hong Kim
ВР
77
Tae-hyeon Kim
ЦЗ
14
Seung-wook Park
ЦЗ
30
Kim Bong-Soo
ЦЗ
3
Min-kyu Park
ЦЗ
14
Hyun-muk Kang
ЦП
97
Джин Гю Ким
ЦП
70
Kim Hyeon-uk
ЦФ
6
Won Du-Jae
ЦФ
99
Jung-min Lee
ЦФ
23
Chi-in Jeong
ЦФ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
14
Yong-jun Heo
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
7
Kim In-Sung
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Кимчхон Сангму
1
Dong-heon Kim
ВР
3
Min-deok Kim
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Min-jun Kim
ЦП
29
Choi Gi-Yun
ЦП
99
Kang Hyun Yu
ЦФ
6
Kim Dong-Hyun
ЦФ
Пхохан Стилерс
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
25
Jorge Teixeira
ЦП
13
Sukju Yoon
ЦП
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
9
Lee Ho-jae
ЦФ
4-2-4
1
77
30
3
14
14
97
Ким
70
23
99
6
4-3-3
21
3
4
77
2
14
16
80
10
7
48
77
3
3
77
70
13
13
70
97
Ким
29
29
97
Ким
99
99
99
99
14
6
6
14
16
18
18
16
10
27
27
10
7
9
9
7
Остались в запасе
Кимчхон Сангму
Пхохан Стилерс
1
Dong-heon Kim
ВР
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
25
Jorge Teixeira
ЦП
13
Sukju Yoon
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Остались в запасе
1
Dong-heon Kim
ВР
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
Остались в запасе
1
Pyeong-guk Yun
ВР
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
25
Jorge Teixeira
ЦП
13
Sukju Yoon
ЦП
Главный тренер
Чжун-Ен Чун
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Статистика матча Кимчхон Сангму - Пхохан Стилерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пучхон
1 : 2
28.11.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Кимчхон Сангму
1 : 0
07.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
24.10.2026
Тэджон
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Информация о матче
Главный судья:
Hyun Jae Choi, South Korea
Стадион:
Gimcheon Stadium, Gimcheon
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