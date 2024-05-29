Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Чонбук Хендай Моторс
Канвон - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 29 мая 2024
Канвон
29.05.2024, среда, 13:30
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
78'
Я. Кариелло
24'
Y. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Чонбук Хендай Моторс
87'
Замена
U. Jeong
️️️️
К. Чжин-Су
87'
Замена
K. Han
️️️️
S. Lee
Желтая карточка
H. Mun-ki
86'
81'
Замена
М. Сон Мин
️️️️
Y. Lee
ГОЛ! 1:1!
Я. Кариелло
78'
71'
Замена
J. Koo
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
62'
Вторая желтая
J. Byung-kwan
58'
Желтая карточка
T. Orobo
55'
Желтая карточка
T. Jeong
53'
Желтая карточка
J. Byung-kwan
24'
ГОЛ! 0:1!
Y. Lee
Пас отдал
К. Чжин-Су
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
14
Kim Dae-Woo
ЦП
8
Kim Lee-Seok
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
9
T. Orobo
ЦФ
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
20
Ji-sol Lee
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
23
Jung-hoon Kim
ВР
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
71
Kyo-won Han
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
3-2-3
1
20
13
Ги-Хёк
88
14
8
47
99
Кариелло
22
4-1-4-1
26
28
22
Ким Чжин-Су
19
Аджей-Боатенг
25
4
Пак
94
17
28
14
9
22
Ким Чжин-Су
3
3
22
Ким Чжин-Су
19
Аджей-Боатенг
15
15
19
Аджей-Боатенг
17
71
71
17
28
27
Сон Мин
27
Сон Мин
28
Остались в запасе
Канвон
Чонбук Хендай Моторс
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
20
Ji-sol Lee
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
23
Jung-hoon Kim
ВР
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
16
Park Jae-yong
ЦФ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
20
Ji-sol Lee
ЦЗ
18
Kang-gook Kim
ЦП
17
In-su Yu
ЦФ
Остались в запасе
23
Jung-hoon Kim
ВР
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
16
Park Jae-yong
ЦФ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Статистика матча Канвон - Чонбук Хендай Моторс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Dong Jun Lee, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
Новости команд
Все
Канвон
Чонбук Хендай Моторс
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
2025.09.16 15:29
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
2025.09.16 15:29
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
2024.02.26 18:33
4
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Чжонбук», 17-летний Педро вновь забил
2024.01.24 19:10
16
«Зенит» – «Чжонбук Хендай Моторс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2024
2024.01.24 15:50
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
2023.12.28 23:36
Экс-тренер «Челси» Ди Маттео получил должность в корейском клубе
2023.01.05 10:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+