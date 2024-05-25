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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Инчхон Юнайтед - Кванджу
Инчхон Юнайтед - Кванджу: обзор матча 25 мая 2024
Инчхон Юнайтед
25.05.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Кванджу
90+9'
С. Мугоша (П)
47'
K. Choi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Инчхон Юнайтед - Кванджу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Мугоша
90'
+9
Замена
С. Чхон
️️️️
D. Kim
90'
Желтая карточка
C. Woo-jin
89'
Замена
G. Kim
️️️️
J. Mun
80'
Замена
J. Sin
️️️️
S. Hong
80'
63'
Замена
️️️️
K. Choi
63'
Замена
G. Tigrão
️️️️
H. Kim
51'
Желтая карточка
K. Lee
47'
ГОЛ! 0:1!
K. Choi
Пас отдал
Д. Ом
Замена
B. Kim
️️️️
P. Seung-ho
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
82
Matej Jonjić
ЦЗ
7
Do-hyeok Kim
ЦП
66
Choi Woo-jin
ЦП
42
Si-hoo Hong
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
8
Jin-ho Sin
ЦП
19
Shi-uh Song
ЦФ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Кванджу
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
3-2-2-3
1
6
2
82
17
47
7
66
9
Мугоша
77
42
3-3-3
1
3
45
62
22
10
22
10
Ом
10
68
6
4
4
6
42
8
8
42
77
27
27
77
7
19
Чхон
19
Чхон
7
22
11
11
22
Остались в запасе
Инчхон Юнайтед
Кванджу
25
Beom-su Lee
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
19
Shi-uh Song
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
25
Beom-su Lee
ВР
55
Kweon Hang-Jin
ЦЗ
2
Kyeong-hyeon Min
ЦП
19
Shi-uh Song
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
Остались в запасе
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
9
Joao Magno
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Инчхон Юнайтед - Кванджу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Byungjin Park, South Korea
Стадион:
Incheon Football Stadium, Incheon
Новости команд
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Инчхон Юнайтед
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