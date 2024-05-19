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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Чонбук Хендай Моторс
Кванджу - Чонбук Хендай Моторс: обзор матча 19 мая 2024
Кванджу
19.05.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Чонбук Хендай Моторс
28'
С. Мин-Кю (П)
32'
J. Byung-kwan
47'
J. Byung-kwan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Чонбук Хендай Моторс
90'
+3
Желтая карточка
U. Jeong
80'
Замена
U. Jeong
️️️️
H. Ahn
75'
Замена
T. Jeong
️️️️
М. Сон Мин
75'
Замена
C. Choi
️️️️
S. Lee
Замена
Y. Heo
️️️️
K. Choi
75'
Замена
H. Kim
️️️️
H. Du
72'
71'
Желтая карточка
Y. Lee
67'
Замена
K. Han
️️️️
С. Мин-Кю
63'
Желтая карточка
P. Jae-yong
47'
ГОЛ! 0:3!
J. Byung-kwan
Пас отдал
С. Мин-Кю
Замена
A. Popovic
️️️️
Y. Ahn
34'
32'
ГОЛ! 0:2!
J. Byung-kwan
Пас отдал
М. Сон Мин
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Мин-Кю
Желтая карточка
K. Choi
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
11
Gabriel Tigrão
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
55
Tae-jun Park
ЦП
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Чонбук Хендай Моторс
26
Jeong Min-ki
ВР
28
Jaeik Lee
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
12
Сон Мин-Кю
ЛВ
27
Мун Сон Мин
ЛВ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Jeon Byung-kwan
ЦП
94
Hyeon-beom Ahn
ЦП
28
Yeong-jae Lee
ЦП
17
Soo-bin Lee
ЦП
16
Park Jae-yong
ЦФ
Кванджу
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
22
Han-gil Kim
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Чонбук Хендай Моторс
31
Si-hyeon Gong
ВР
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
3
Uh-jae Jeong
ЦЗ
25
Chul-soon Choi
ЦЗ
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
71
Kyo-won Han
ЦП
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
4-4-1
1
13
6
62
45
10
22
55
11
10
2-1-4-2-1
26
28
22
Ким Чжин-Су
4
Пак
94
28
17
14
12
Мин-Кю
27
Сон Мин
16
6
41
41
6
13
22
22
13
10
68
68
10
27
Сон Мин
25
25
27
Сон Мин
94
3
3
94
17
25
25
17
12
Мин-Кю
71
71
12
Мин-Кю
Остались в запасе
Кванджу
Чонбук Хендай Моторс
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
Остались в запасе
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Остались в запасе
31
Si-hyeon Gong
ВР
15
Ja-ryong Koo
ЦЗ
27
Kyu-dong Lee
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Кванджу - Чонбук Хендай Моторс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
- : -
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
31.10.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hee-Gon Kim, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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