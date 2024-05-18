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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэджон - Инчхон Юнайтед
Тэджон - Инчхон Юнайтед: обзор матча 18 мая 2024
Тэджон
18.05.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Инчхон Юнайтед
50'
J. Mun
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тэджон - Инчхон Юнайтед
Желтая карточка
С. Ли
84'
82'
Замена
G. Kim
️️️️
C. Woo-jin
76'
Замена
S. Hong
️️️️
С. Мугоша
Замена
С. Ли
️️️️
P. Jin-Seong
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
J. Mun
Пас отдал
C. Woo-jin
46'
Замена
D. Kim
️️️️
Y. Kim
46'
Замена
B. Kim
️️️️
P. Seung-ho
Желтая карточка
P. Jin-Seong
31'
24'
Желтая карточка
D. Kim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
12
Seung-dae Kim
ЦП
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Инчхон Юнайтед
1
Seong-jun Min
ВР
82
Matej Jonjić
ЦЗ
17
Seong-min Kim
ЦЗ
23
Dong-yun Jeong
ЦЗ
2
Harrison Delbridge
ЦЗ
28
Yeon-su Kim
ЦЗ
7
Do-hyeok Kim
ЦП
66
Choi Woo-jin
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
9
Стефан Мугоша
ЦФ
77
Park Seung-ho
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Инчхон Юнайтед
25
Beom-su Lee
ВР
47
Dong-min Kim
ЦЗ
4
Gun-hee Kim
ЦЗ
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
6
Ji-hwan Mun
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
27
Bo-seob Kim
ЦФ
42
Si-hoo Hong
ЦФ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
1-3-2
1
28
8
33
12
21
98
Кривоцюк
3-2-2-3
1
23
2
28
82
17
7
66
77
9
Мугоша
40
33
44
Ли
44
Ли
33
28
47
47
28
66
4
4
66
6
6
77
27
27
77
9
Мугоша
42
42
9
Мугоша
Остались в запасе
Тэджон
Инчхон Юнайтед
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
25
Beom-su Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
20
Peniel Mlapa
ЦФ
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Остались в запасе
25
Beom-su Lee
ВР
4
Ban-suk Oh
ЦЗ
17
Jun-yeob Kim
ЦЗ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Главный тренер
Сун-Хван Чо
Статистика матча Тэджон - Инчхон Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Dae-Yong Kim, South Korea
Стадион:
Daejeon World Cup Stadium, Daejeon
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