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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Чеджу
Пхохан Стилерс - Чеджу: обзор матча 12 мая 2024
Пхохан Стилерс
12.05.2024, воскресенье, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Чеджу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Чеджу
Желтая карточка
K. Dong-jin
78'
77'
Желтая карточка
H. Jong-Mu
76'
Замена
H. Jong-Mu
️️️️
S. Jin-Su
Замена
J. Jeong
️️️️
K. In-Sung
60'
Замена
J. Kim
️️️️
C. Han
57'
Замена
L. Ho-jae
️️️️
J. Teixeira
46'
Замена
S. Baek
️️️️
Y. Heo
46'
46'
Замена
R.
️️️️
T.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Чеджу
1
Dong-jun Kim
ВР
13
Chung Woon
ЦЗ
71
Tae-hwan Kim
ЦЗ
26
Tae-hyeon Ahn
ЦЗ
4
Joo-Hoon Song
ЦЗ
5
Italo
ЦП
19
Seo Jin-Su
ЦФ
6
J. Kim
ЦФ
13
Tales
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
14
Jong-uh Kim
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
10
Sung-dong Baek
ЦФ
9
Lee Ho-jae
ЦФ
Чеджу
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
30
Han Jong-Mu
ЦП
17
Reis
ЦП
9
Yuri
ЦФ
4-4-2
21
17
4
77
3
18
25
14
80
48
7
4-1-3
1
71
26
4
13
5
13
6
19
18
14
14
18
7
27
27
7
14
10
10
14
25
9
9
25
19
30
30
19
13
17
17
13
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Чеджу
23
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
9
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
55
Hyeon-woong Choi
ЦЗ
19
Min-ho Yoon
ЦП
16
Kim Dong-jin
ЦП
Остались в запасе
21
Chan-gi Ahn
ВР
39
Kim Jae-Min
ЦП
9
Yuri
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Пхохан Стилерс - Чеджу
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
1 : 0
28.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кимчхон Сангму
0 : 1
22.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
01.11.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Информация о матче
Главный судья:
Hyung-Jin Ko, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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