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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Канвон - Тэджон
Канвон - Тэджон: обзор матча 11 мая 2024
Канвон
11.05.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Тэджон
72'
Я. Кариелло
90+13'
P. Mlapa (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Тэджон
90'
+13
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Mlapa
Желтая карточка
Я. Кариелло
86'
76'
Желтая карточка
С. Ли
75'
Замена
P. Mlapa
️️️️
S. Kim
75'
Замена
A. Calver
️️️️
P. Jin-Seong
ГОЛ! 1:0!
Я. Кариелло
72'
41'
Желтая карточка
S. Ju
Желтая карточка
K. Dae-Woo
31'
11'
Желтая карточка
P. Jin-Seong
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
20
Seok-yeong Yun
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
88
Hwang Mun-ki
ЦЗ
8
Kim Lee-Seok
ЦП
14
Kim Dae-Woo
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
47
Yang Min-hyuk
ЦФ
17
In-su Yu
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
8
Se-jong Ju
ЦП
21
In-kyun Kim
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Канвон
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
28
Aaron Calver
ЦЗ
66
Kim Han-Seo
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
3-2-3
1
20
23
Тучи
88
8
14
17
47
99
Кариелло
1-3-2
1
26
12
33
8
98
Кривоцюк
21
33
28
28
33
12
20
20
12
Остались в запасе
Канвон
Тэджон
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
66
Kim Han-Seo
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
63
Song Jun-Seok
ЦЗ
33
Kamiya Yuta
ЦП
18
Kang-gook Kim
ЦП
22
Sang-heon Lee
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
66
Kim Han-Seo
ЦП
44
Сун-Мин Ли
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Канвон - Тэджон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Инчхон Юнайтед
- : -
29.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Канвон
3 : 2
08.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Hyunjai Choi, South Korea
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
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