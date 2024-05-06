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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Кванджу - Тэджон
Кванджу - Тэджон: обзор матча 06 мая 2024
Кванджу
06.05.2024, понедельник, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Тэджон
87'
Y. Heo
15'
А. Кривоцюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кванджу - Тэджон
ГОЛ! 1:1!
Y. Heo
Пас отдал
G. Tigrão
87'
Замена
S. Lee
️️️️
H. Du
84'
Замена
Y. Heo
️️️️
K. Lee
82'
67'
Желтая карточка
S. Ju
Желтая карточка
Y. Ahn
63'
Желтая карточка
B. Jun-soo
60'
58'
Замена
J. Suk Oh
️️️️
S. Sang-Eun
Замена
G. Tigrão
️️️️
H. Kim
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Кривоцюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
6
Yeong-kyu Ahn
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
13
Hyeon-seok Du
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
10
Kun-hee Lee
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Тэджон
1
Lee Chang-geun
ВР
26
Jung-taek Lee
ЦЗ
8
Se-jong Ju
ЦП
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
11
Shin Sang-Eun
ЦФ
21
In-kyun Kim
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Кванджу
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
11
Gabriel Tigrão
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Тэджон
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
22
Jae Suk Oh
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
66
Kim Han-Seo
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
4-3-2
1
6
45
13
62
55
22
22
8
10
1-1-3
1
26
8
21
11
98
Кривоцюк
13
3
3
13
22
11
11
22
10
68
68
10
11
22
22
11
Остались в запасе
Кванджу
Тэджон
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
66
Kim Han-Seo
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Остались в запасе
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
10
Джи-Сон Ом
ЦФ
Остались в запасе
25
Lee Jun-Seo
ВР
28
Aaron Calver
ЦЗ
13
Lee Dong-won
ЦЗ
12
Seung-dae Kim
ЦП
33
Park Jin-Seong
ЦП
66
Kim Han-Seo
ЦП
70
Leandro Ribeiro
ЦФ
20
Peniel Mlapa
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Главный тренер
Ми-Сун Ли
Статистика матча Кванджу - Тэджон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Канвон
1 : 3
21.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Тэджон
2 : 0
08.11.2026
Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Информация о матче
Главный судья:
Yong-jun Shin, South Korea
Стадион:
Gwangju Football Stadium, Gwangju
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