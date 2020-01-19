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Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Betting Insider: полузащитник «Оренбурга» Алвеш ведет переговоры с клубом из второго дивизиона Китая
19 января 2020, 10:34
2
Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России
1 апреля 2019, 06:55
18
Игало назвал причину отказа перейти в «Барселону»
30 марта 2019, 11:31
1
Пейчинович: «Мог продолжить карьеру в «Спартаке». Москвичи общались с моим агентом, но конкретного предложения не сделали»
31 июля 2018, 14:30
10
Пейчинович на правах свободного агента перешел в «Чанчунь Ятай»
8 июля 2018, 13:06
13
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
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Последние матчи
Все
Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Ухань Три Таунс
0 : 0
20.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Чанчунь Ятай
1 : 2
14.04.2024
Чэнду Рончен
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню

Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка: обзор матча 26 апреля 2024

Чанчунь Ятай
26.04.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Матч завершен
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Мэйчжоу Хакка
90+3' R. Wankewai
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 0:1
Rooney Wankewai
90' +2
Замена
Li Yongjia ️️️️➡️️ Jie Chen
90' +2
Замена
Weihui Rao ️️️️➡️️ Zhechao Chen
90' +2
Замена
Rooney Wankewai ️️️️➡️️ Tyrone Conraad
Замена
Abduhamit Abdugheni ️️️️➡️️ Zhiyu Yan
86'
Замена
Huachen Zhang ️️️️➡️️ Liao Chengjian
64'
Замена
Гильерме ️️️️➡️️ Jinxian Wang
60'
52'
Желтая карточка
Jie Chen
40'
Замена
Li Ning ️️️️➡️️ Chaosheng Yang
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чанчунь Ятай
23
Yake Wu
ВР
5
Shenyuan Li
ЦЗ
24
Zhiyu Yan
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
19
Liao Chengjian
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
29
Лонг Тан
(К) ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
15
Zhechao Chen
ЦЗ
11
Darick Kobie Morris
ЦЗ
6
Liao Junjian
(К) ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
29
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
8
Tyrone Conraad
ЦФ
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Чанчунь Ятай
28
Zhifeng Wang
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
2
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
35
Wang Yu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
6
Huachen Zhang
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
40
Гильерме
АП
15
Yuda Tian
ЦФ
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
14
Li Ning
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
38
Li Yongjia
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
25
Rodrigo Henrique
ЦП
10
Hongbo Yin
ЦП
9
Rooney Wankewai
ЦФ
3-3-1-1
23
5
24
26
44
Зули
19
8
29
Тан
9
Берич
3-2-2-2
18
11
6
3
29
Юэ
15
27
Косович
30
16
8
24
2
2
24
19
6
6
19
8
40
Гильерме
40
Гильерме
8
15
31
31
15
16
14
14
16
30
38
38
30
8
9
9
8
Остались в запасе
Чанчунь Ятай
Мэйчжоу Хакка
28
Zhifeng Wang
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
35
Wang Yu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Янь Чень
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
12
Congyao Yin
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
25
Rodrigo Henrique
ЦП
10
Hongbo Yin
ЦП
Главный тренер
Пабло Вильяр
Остались в запасе
28
Zhifeng Wang
ВР
34
He Yiran
ЦЗ
35
Wang Yu
ЦП
30
Sabit Abdusalam
ЦП
20
Zhang Yufeng
ЦП
15
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
12
Congyao Yin
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
25
Rodrigo Henrique
ЦП
10
Hongbo Yin
ЦП
Главный тренер
Янь Чень
Главный тренер
Пабло Вильяр
Статистика матча Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
19
Офсайды
4
1
Количество передач
616
248
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
57
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Yi Huang, China
Стадион:
Changchun Sports Center, Changchun
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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