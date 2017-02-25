Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Цанчжоу Майти Лайонс
Хэнань
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
1 мая, 20:16
0
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
1 мая, 17:15
2
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Цанчжоу Майти Лайонс
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
3 : 2
14.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 5 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 0
10.04.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань

Цанчжоу Майти Лайонс - Хэнань: обзор матча 26 апреля 2024

Цанчжоу Майти Лайонс
26.04.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 8 тур
2 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Хэнань
63' Хебер
72' В. Соломон-Отабор
33' F. Acheampong
79' Я. Майдана
83' Я. Майдана
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цанчжоу Майти Лайонс - Хэнань
Матч завершен
Желтая карточка
Вив Соломон-Отабор
90' +14
Желтая карточка
Стоппила Сунзу
90' +2
Замена
Dalun Zheng ️️️️➡️️ Kaimu Zheng
88'
83'
ГОЛ! 2:3
Яго Майдана
83'
Замена
Zhao Ke ️️️️➡️️ Bin Liu
79'
ГОЛ! 2:2
Яго Майдана
Замена
Yun Yang ️️️️➡️️ Sun Qinhan
79'
78'
Замена
Yilin Yang ️️️️➡️️ Frank Acheampong
78'
Замена
Zichang Huang ️️️️➡️️ Huang Ruifeng
ГОЛ! 2:1
Вив Соломон-Отабор
72'
ГОЛ! 1:1
Хебер
63'
62'
Желтая карточка
Шанюань Ван
60'
Замена
Хаофенг Сю ️️️️➡️️ Kuo Yang
Замена
Минг-Хим Сун ️️️️➡️️ Da Wen
56'
33'
ГОЛ! 0:1
Frank Acheampong
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цанчжоу Майти Лайонс
37
Dong Hang
ВР
16
Kaimu Zheng
ЦЗ
15
Peng Wang
ЦЗ
3
Стоппила Сунзу
(К) ЦЗ
19
Георгий Жуков
ЦП
8
Yingjie Zhao
ЦП
13
Sun Qinhan
ЦП
31
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Хебер
ЦФ
17
Da Wen
ЦФ
10
Oscar Taty Maritu
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
36
Яго Майдана
ЦЗ
24
Songyi Li
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
15
Bin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К) ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
40
Бруно Назарио
ЦП
11
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Цанчжоу Майти Лайонс
1
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
36
Yun Yang
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
32
Минг-Хим Сун
ЛВ
7
Dalun Zheng
ЦФ
20
Xinyu Liu
ЦФ
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ПЗ
19
Yilin Yang
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
10
Zichang Huang
ЦФ
29
Dong Han
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
3-3-1-3
37
16
15
3
Сунзу
19
Жуков
8
13
31
Соломон-Отабор
10
17
9
Хебер
4-1-3-2
26
24
16
15
36
Майдана
6
Ван
22
8
40
Назарио
20
11
13
36
36
13
17
32
Сун
32
Сун
17
16
7
7
16
15
23
23
15
16
13
Сю
13
Сю
16
11
19
19
11
22
10
10
22
Остались в запасе
Цанчжоу Майти Лайонс
Хэнань
1
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
20
Xinyu Liu
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
1
Jianxiang Sun
ВР
23
Hong Li
ЦЗ
11
Dilyimit Tudi
ЦЗ
26
Guo Yunqi
ЦП
27
Fuyu Ma
ЦП
18
Xuchen Yao
ЦП
20
Xinyu Liu
ЦФ
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
9
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Чжунчжэ Чжао
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Цанчжоу Майти Лайонс - Хэнань
2
1
Всего ударов по воротам
8
21
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
10
Офсайды
2
1
Количество передач
290
551
Сейвы
7
2
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
0
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ren Tong, China
Стадион:
Cangzhou Stadium, Cangzhou
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+