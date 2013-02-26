Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Мэйчжоу Хакка
Шанхай Порт
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спасся в дерби с действующим чемпионом (1:1) и идет лидером
27 апреля, 16:36
0
Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае
29 февраля, 07:50
3
Пономарев — о трофее Слуцкого: «Пришел на готовенькое и выезжает на том, что есть»
26 февраля, 09:55
13
Слуцкий оценил свою команду и болельщиков после завоевания трофея в Китае
26 февраля, 09:29
0
Мостовой отреагировал на победу команды Слуцкого в Суперкубке Китая
26 февраля, 08:16
8
Больше новостей
Последние матчи
Все
Мэйчжоу Хакка
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 8 тур
Шанхай Порт
1 : 1
27.04.2024
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Наньтун Чжиюнь
0 : 3
09.04.2024
Шанхай Порт

Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт: обзор матча 21 апреля 2024

Мэйчжоу Хакка
21.04.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Перенесен на неопределенный срок
Смотреть трансляцию
П1
14
Х
6.5
П2
1.17
Реклама, 18+
Шанхай Порт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+