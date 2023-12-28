Шаньдун Тайшань

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
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Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
Феллайни объявил о завершении карьеры
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
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Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»