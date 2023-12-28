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Шаньдун Тайшань
Хэнань
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта, 16:44
5
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля, 15:15
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
28 декабря 2023, 23:36
0
Игнатьев рассказал, как у Цымбаларя сорвался контракт с китайским клубом
27 октября 2023, 12:24
1
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
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Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
30.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 8 тур
Чэнду Рончен
0 : 1
26.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 7 тур
Шаньдун Тайшань
4 : 1
20.04.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 6 тур
Шанхай Порт
4 : 3
14.04.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань

Шаньдун Тайшань - Хэнань: обзор матча 09 апреля 2024

Шаньдун Тайшань
09.04.2024, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
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Хэнань
63' Я. Лю
90+1' В. Казаишвили
80' Б. Назарио
88' Z. Huang
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шаньдун Тайшань - Хэнань
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Niu Ziyi
ГОЛ! 2:2
Валерий Казаишвили
90' +1
88'
ГОЛ! 1:2
Zichang Huang
87'
Замена
Шанюань Ван ️️️️➡️️ Huang Ruifeng
80'
ГОЛ! 1:1
Бруно Назарио
80'
Замена
Zichang Huang ️️️️➡️️ Dorde Denic
80'
Замена
Yilin Yang ️️️️➡️️ Songyi Li
Желтая карточка
Jianfei Zhao
77'
Замена
Zhang Chi ️️️️➡️️ Xinghan Wu
72'
ГОЛ! 1:0
Янг Лю
63'
60'
Желтая карточка
Dorde Denic
50'
Замена
Niu Ziyi ️️️️➡️️ Zhao Ke
Замена
Tong Lei ️️️️➡️️ Fernandinho
46'
Замена
Jianfei Zhao ️️️️➡️️ Jadson
46'
Замена
P. Delgado ️️️️➡️️ Пу Чен
46'
Желтая карточка
Zhengyu Huang
35'
26'
Красная карточка
Nemanja Covic
Замена
Matheus Pato ️️️️➡️️ Кризан
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
26
Shibo Liu
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
4
Jadson
(К) ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
17
Xinghan Wu
ЦП
32
Fernandinho
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
23
Zhao Ke
ЦЗ
36
Яго Майдана
ЦЗ
24
Songyi Li
(К) ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
40
Бруно Назарио
ЦП
11
Frank Acheampong
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Шаньдун Тайшань
18
Rongze Han
ВР
2
Tong Lei
ЦЗ
15
Shi Songchen
ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
13
Zhang Chi
ЦП
20
Lisheng Liao
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
8
P. Delgado
ЦП
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
7
Matheus Pato
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
6
Шанюань Ван
ОП
19
Yilin Yang
ЦП
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
9
Feng Boyuan
ЦФ
10
Zichang Huang
ЦФ
29
Dong Han
ЦФ
4-4-1-1
26
11
Лю
35
33
4
10
Казаишвили
17
32
25
29
Чен
9
Кризан
3-2-3-2
26
24
3
Гербиг
16
23
36
Майдана
8
22
40
Назарио
20
11
32
2
2
32
4
31
31
4
17
13
13
17
29
Чен
8
8
29
Чен
9
Кризан
7
7
9
Кризан
23
27
27
23
22
6
Ван
6
Ван
22
24
19
19
24
8
10
10
8
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Хэнань
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
20
Lisheng Liao
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
17
Jinshuai Wang
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
9
Feng Boyuan
ЦФ
29
Dong Han
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
18
Rongze Han
ВР
15
Shi Songchen
ЦЗ
20
Lisheng Liao
ЦП
37
Xiang Ji
ЦП
36
Liu Guobao
ЦФ
28
Maiwulang Mijiti
ЦФ
30
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
2
Yixin Liu
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
9
Feng Boyuan
ЦФ
29
Dong Han
ЦФ
Главный тренер
Кан-Хи Чой
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Хэнань
2
1
2
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
28
14
Офсайды
1
2
Количество передач
544
255
Сейвы
0
3
Точность передач %
84
56
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
12
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Shuran Gan, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
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- : -
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