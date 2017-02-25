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Хэнань
Мэйчжоу Хакка
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Докал оформил переход в «Хенан Констракшион»
25 февраля 2017, 06:13
1
Дмитрий Комбаров: «Еще рано думать о ЦСКА»
26 января 2016, 23:58
1
Шавло: «Хотелось бы думать, что спартаковская молодежь использует предоставленный шанс»
22 января 2016, 15:15
1
Дмитрий Комбаров: «Основные мечты пока еще не сбылись. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали»
22 января 2016, 14:48
1
Товарищеский матч. «Спартак» победил «Хенан Констракшион»
21 января 2016, 18:26
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0)
3 марта, 16:57
4
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Последние матчи
Все
Хэнань
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 9 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
30.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 8 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
2 : 3
26.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 7 тур
Хэнань
1 : 0
21.04.2024
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 6 тур
Хэнань
1 : 1
13.04.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 5 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 2
09.04.2024
Хэнань
Китай. Суперлига, 9 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 1
30.04.2024
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 8 тур
Чанчунь Ятай
0 : 1
26.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 7 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
21.04.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 6 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
0 : 0
14.04.2024
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 5 тур
Мэйчжоу Хакка
0 : 0
10.04.2024
Циндао Хайню

Хэнань - Мэйчжоу Хакка: обзор матча 09 марта 2024

Хэнань
09.03.2024, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Мэйчжоу Хакка
6' Б. Назарио
62' D. Denic
37' T. Conraad
58' T. Conraad
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хэнань - Мэйчжоу Хакка
Матч завершен
90' +2
Замена
Jie Chen ️️️️➡️️ Tyrone Conraad
90' +2
Замена
Ximing Pan ️️️️➡️️ Небойса Косович
Замена
Yihao Zhong ️️️️➡️️ Бруно Назарио
90' +1
Замена
Feng Boyuan ️️️️➡️️ Frank Acheampong
90' +1
87'
Желтая карточка
Liang Shi
81'
Замена
Congyao Yin ️️️️➡️️ Rooney Wankewai
81'
Замена
Chaosheng Yang ️️️️➡️️ Li Ning
Желтая карточка
Бруно Назарио
69'
Замена
Kuo Yang ️️️️➡️️ Хаофенг Сю
63'
Замена
Zichang Huang ️️️️➡️️ Yilin Yang
63'
ГОЛ! 2:2
Dorde Denic
62'
58'
ГОЛ! 1:2
Tyrone Conraad
57'
Замена
Hongbo Yin ️️️️➡️️ Yihu Yang
37'
ГОЛ! 1:1
Tyrone Conraad
Замена
Yixin Liu ️️️️➡️️ Bin Liu
22'
ГОЛ! 1:0
Бруно Назарио
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
36
Яго Майдана
ЦЗ
24
Songyi Li
ЦЗ
15
Bin Liu
ЦЗ
13
Хаофенг Сю
ПЗ
6
Шанюань Ван
(К) ОП
19
Yilin Yang
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
40
Бруно Назарио
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
11
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
(К) ВР
11
Darick Kobie Morris
ЦЗ
6
Liao Junjian
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
29
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
13
Liang Shi
ЦП
14
Li Ning
ЦП
8
Tyrone Conraad
ЦФ
9
Rooney Wankewai
ЦФ
Главный тренер
Пабло Вильяр
Хэнань
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
2
Yixin Liu
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
9
Feng Boyuan
ЦФ
10
Zichang Huang
ЦФ
29
Dong Han
ЦФ
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
38
Li Yongjia
ЦП
12
Congyao Yin
ЦП
10
Hongbo Yin
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
30
Jie Chen
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
4-1-3-2
26
36
Майдана
24
15
13
Сю
6
Ван
19
8
40
Назарио
11
20
3-2-3-2
18
6
17
15
29
Юэ
11
27
Косович
13
14
9
8
15
2
2
15
13
Сю
16
16
13
Сю
40
Назарио
7
7
40
Назарио
11
9
9
11
19
10
10
19
27
Косович
3
3
27
Косович
9
12
12
9
17
10
10
17
8
30
30
8
14
16
16
14
Остались в запасе
Хэнань
Мэйчжоу Хакка
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
38
Li Yongjia
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
Главный тренер
Пабло Вильяр
Остались в запасе
17
Jinshuai Wang
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
29
Dong Han
ЦФ
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
38
Li Yongjia
ЦП
42
Zh.W. Wei
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Пабло Вильяр
Статистика матча Хэнань - Мэйчжоу Хакка
1
1
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
441
243
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Xing Guan, China
Стадион:
Zhengzhou Hanghai Stadium, Zhengzhou
Китай. Суперлига
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Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 9 тур
Чанчунь Ятай
1 : 1
01.05.2024
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 9 тур
Циндао Хайню
0 : 5
01.05.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 9 тур
Чэнду Рончен
2 : 2
01.05.2024
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 9 тур
Шанхай Шэньхуа
4 : 0
01.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 10 тур
Циндао Вест Кост
- : -
04.05.2024
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 10 тур
Хэнань
- : -
04.05.2024
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Китай. Суперлига, 10 тур
Наньтун Чжиюнь
- : -
05.05.2024
Чанчунь Ятай
Китай. Суперлига, 10 тур
Шанхай Шэньхуа
- : -
05.05.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 10 тур
Мэйчжоу Хакка
- : -
05.05.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Россия
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