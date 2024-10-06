Протокол Универсидад де Чили - Унион Ла Калера
Составы команд
Остались в запасе
Универсидад де Чили
Унион Ла Калера
20
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
35
Alejandro Henriquez
ЦЗ
24
Ezequiel Parnisiari
ЦП
Остались в запасе
20
Pedro Emanuel Ojeda
ЦП
Остались в запасе
35
Alejandro Henriquez
ЦЗ
24
Ezequiel Parnisiari
ЦП
Статистика матча Универсидад де Чили - Унион Ла Калера
Всего ударов по воротам
16
9
Количество передач
550
334
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Чили. Примера, 29 тур
30.11.2026
Универсидад де Консепсьон