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Расписание матчей
Чили. Примера
Палестино - Депортес Икике
Палестино - Депортес Икике: обзор матча 24 сентября 2024
Палестино
24.09.2024, вторник, 21:00
Чили. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Депортес Икике
14'
G. Sosa (П)
36'
G. Sosa (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестино - Депортес Икике
85'
Желтая карточка
C. González
Замена
J. Marabel
️️️️
G. Sosa
82'
Замена
F. Chamorro
️️️️
J. Abrigo
82'
79'
Желтая карточка
D. Fernández
77'
Желтая карточка
A. Nadruz
Желтая карточка
P. Palacio
75'
Замена
N. Meza
️️️️
A. Martínez
73'
70'
Замена
L. Romero
️️️️
B. Carvallo
66'
Желтая карточка
L. Casanova
Желтая карточка
M. Fuentes
60'
Замена
Х. Гарро
️️️️
M. Fuentes
60'
46'
Замена
R. Farfán
️️️️
Á. Ramos
46'
Замена
H. Salinas
️️️️
A. López
46'
Замена
D. Fernández
️️️️
E. Hoyos
Желтая карточка
A. Martínez
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
E. Hoyos
ГОЛ с пенальти! 2:0!
G. Sosa
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
G. Sosa
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
23
Cesar Rigamonti
(К)
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
27
Michael Fuentes
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Депортес Икике
12
Daniel Castillo
ВР
17
Agustin Nadruz
ЦЗ
30
Matias Blasquez
ЦЗ
6
Luis Casanova
ЦЗ
10
Bryan Carvallo
ЦП
20
Diego Orellana
ЦП
16
Alonso López
ЦП
32
Enzo Hoyos
ЦФ
8
Steffan Pino
ЦФ
11
Álvaro Ramos
(К)
ЦФ
17
César González
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
8
Nicolás Meza
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
27
Хуан Гарро
ПВ
16
Jose Bizama
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
Депортес Икике
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Hans Salinas
ЦП
7
Joaquin Moya
ЦП
21
Diego Fernández
ЦП
9
Lázaro Romero
ЦФ
19
Rubén Farfán
ЦФ
7
Iam Gonzalez
ЦФ
4-3-3
23
13
5
14
28
15
24
10
17
Роман
27
9
3-3-4
12
17
30
6
10
20
16
17
11
8
32
10
8
8
10
14
14
14
14
27
27
Гарро
27
Гарро
27
9
27
27
9
16
18
18
16
32
21
21
32
10
9
9
10
11
19
19
11
Остались в запасе
Палестино
Депортес Икике
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
25
Даниэль Саппа
ВР
7
Joaquin Moya
ЦП
7
Iam Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Рамирес
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
29
Ян Гаргез
ЦЗ
16
Jose Bizama
ЦФ
Остались в запасе
25
Даниэль Саппа
ВР
7
Joaquin Moya
ЦП
7
Iam Gonzalez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Мигель Рамирес
Статистика матча Палестино - Депортес Икике
3
5
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
13
Офсайды
3
4
Количество передач
272
345
Сейвы
2
4
Точность передач %
62
75
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Депортес Икике
Чили. Примера, 29 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 1
01.12.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
2 : 1
22.11.2025
Кобресаль
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 2
08.11.2025
Депортес Икике
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Икике
1 : 2
31.10.2025
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Уачипато
1 : 1
25.10.2025
Депортес Икике
Информация о матче
Главный судья:
Diego Flores, Chile
Стадион:
Municipal de La Cisterna, La Cisterna
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