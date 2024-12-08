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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Киото Санга - Токио Верди
Киото Санга - Токио Верди: обзор матча 08 декабря 2024
Киото Санга
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Токио Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киото Санга - Токио Верди
Замена
T. Yonemoto
️️️️
С. Кавасаки
90'
+2
Желтая карточка
S. Fukuda
83'
80'
Замена
Y. Matsumura
️️️️
K. Saito
Замена
Мурило
️️️️
S. Hiraga
54'
9'
Желтая карточка
K. Miyahara
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киото Санга
1
Gakuji Ota
ВР
2
Shinnosuke Fukuda
ЦЗ
50
Yoshinori Suzuki
ЦЗ
2
Yuta Miyamoto
ЦЗ
44
Kyo Sato
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
10
Shimpei Fukuoka
ЦП
18
Taiki Hirato
ЦП
11
Marco Túlio
ЦП
31
Sora Hiraga
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Токио Верди
1
Matheus Vidotto
ВР
4
Naoki Hayashi
ЦЗ
3
Hiroto Taniguchi
ЦЗ
6
Kazuya Miyahara
ЦЗ
22
Hijiri Onaga
ЦЗ
10
Koki Morita
(К)
ЦП
8
Kosuke Saito
ЦП
11
Tomoya Miki
ЦП
4
Yuto Tsunashima
ЦП
9
Itsuki Someno
ЦФ
11
Hiroto Yamami
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Киото Санга
21
Kentaro Kakoi
ВР
5
Hisashi Appiah Tawiah
ЦЗ
33
Kazunari Kita
ЦЗ
8
Takuji Yonemoto
ЦП
17
Yuto Anzai
ЦП
48
Ryuma Nakano
ЦП
77
Мурило
ЦФ
Токио Верди
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Kaito Chida
ЦЗ
17
Tetsuyuki Inami
ЦЗ
27
Yuta Matsumura
ЦП
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
13
Goki Yamada
ЦФ
3-5-2
1
2
50
2
24
Кавасаки
10
18
11
44
18
Хара
31
4-4-2
1
3
6
22
4
8
11
4
10
11
9
24
Кавасаки
8
8
24
Кавасаки
31
77
Мурило
77
Мурило
31
8
27
27
8
Остались в запасе
Киото Санга
Токио Верди
21
Kentaro Kakoi
ВР
5
Hisashi Appiah Tawiah
ЦЗ
33
Kazunari Kita
ЦЗ
17
Yuto Anzai
ЦП
48
Ryuma Nakano
ЦП
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Kaito Chida
ЦЗ
17
Tetsuyuki Inami
ЦЗ
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
13
Goki Yamada
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Остались в запасе
21
Kentaro Kakoi
ВР
5
Hisashi Appiah Tawiah
ЦЗ
33
Kazunari Kita
ЦЗ
17
Yuto Anzai
ЦП
48
Ryuma Nakano
ЦП
Остались в запасе
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Kaito Chida
ЦЗ
17
Tetsuyuki Inami
ЦЗ
20
Soma Meshino
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
13
Goki Yamada
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Главный тренер
Хироси Йофуку
Статистика матча Киото Санга - Токио Верди
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
441
398
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
03.11.2026
Киото Санга
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 18 тур
Токио Верди
- : -
05.12.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 16 тур
Мито Холлихок
1 : 0
25.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Симидзу С-Палс
0 : 1
07.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 13 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
01.11.2026
Токио Верди
Информация о матче
Главный судья:
Shu Kawamata, Japan
Стадион:
Sanga Stadium, Kyoto
Новости команд
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Киото Санга
Токио Верди
Халк забил 500-й гол в карьере
2025.11.06 07:55
Захарян эффектно забил за «Сосьедад» в товарищеском матче
2024.05.29 17:05
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2025.11.06 07:55
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2024.05.29 17:05
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