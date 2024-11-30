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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Матида Зельвия - Киото Санга
Матида Зельвия - Киото Санга: обзор матча 30 ноября 2024
Матида Зельвия
30.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Киото Санга
67'
G. Ota (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Матида Зельвия - Киото Санга
Замена
K. Sento
️️️️
H. Shimoda
90'
+1
85'
Замена
H. Appiah Tawiah
️️️️
S. Fukuda
79'
Замена
Мурило
️️️️
S. Fukuoka
Замена
S. Araki
️️️️
Ю. Сома
78'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
H. Heroki Mochizuki
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
G. Ota
67'
Замена
М. Дюк
️️️️
O. Se-Hun
63'
Замена
Ш. Фудзио
️️️️
E.
63'
63'
Замена
S. Hiraga
️️️️
Y. Toyokawa
Желтая карточка
Ю. Сома
54'
45'
+8
Желтая карточка
R. Elias
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Матида Зельвия
1
Косеи Тани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
18
Kotaro Hayashi
ЦЗ
6
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
20
Jang Min-gyu
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
18
H. Shimoda
ЦП
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
3
Gen Shoji
(К)
ЦФ
94
Erik
ЦФ
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Киото Санга
1
Gakuji Ota
ВР
2
Yuta Miyamoto
ЦЗ
50
Yoshinori Suzuki
ЦЗ
2
Shinnosuke Fukuda
ЦЗ
44
Kyo Sato
ЦП
24
Сота Кавасаки
ЦП
10
Shimpei Fukuoka
ЦП
18
Taiki Hirato
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
23
Yuta Toyokawa
ЦФ
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Матида Зельвия
23
Koki Fukui
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
8
K. Sento
ЦП
22
K. Fujimoto
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
15
Шота Фудзио
ЦФ
47
Shunta Araki
ЦФ
Киото Санга
21
Kentaro Kakoi
ВР
5
Hisashi Appiah Tawiah
ЦЗ
5
Kazunari Kita
ЦЗ
8
Takuji Yonemoto
ЦП
48
Ryuma Nakano
ЦП
77
Мурило
ЦФ
31
Sora Hiraga
ЦФ
4-2-1-3
1
Тани
5
Дрешевич
6
20
18
18
23
7
Сома
9
94
3
3-4-3
1
2
50
2
24
Кавасаки
10
18
44
23
18
Хара
9
6
3
Накаяма
3
Накаяма
6
18
8
8
18
9
15
Дюк
15
Дюк
9
94
15
Фудзио
15
Фудзио
94
7
Сома
47
47
7
Сома
2
5
5
2
10
77
Мурило
77
Мурило
10
23
31
31
23
Остались в запасе
Матида Зельвия
Киото Санга
23
Koki Fukui
ВР
22
K. Fujimoto
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
21
Kentaro Kakoi
ВР
5
Kazunari Kita
ЦЗ
8
Takuji Yonemoto
ЦП
48
Ryuma Nakano
ЦП
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Остались в запасе
23
Koki Fukui
ВР
22
K. Fujimoto
ЦФ
Остались в запасе
21
Kentaro Kakoi
ВР
5
Kazunari Kita
ЦЗ
8
Takuji Yonemoto
ЦП
48
Ryuma Nakano
ЦП
Главный тренер
Го Курода
Главный тренер
Гви-Джэ Джо
Статистика матча Матида Зельвия - Киото Санга
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
13
Офсайды
5
0
Количество передач
294
291
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
68
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Матида Зельвия
0 : 0
21.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Матида Зельвия
0 : 0
01.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 12 тур
Виссел Кобе
0 : 0
24.10.2026
Матида Зельвия
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бурирам Юнайтед
- : -
01.12.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 17 тур
Киото Санга
4 : 1
28.11.2026
Сересо Осака
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Конг Ан Ханой
0 : 0
03.11.2026
Киото Санга
Информация о матче
Главный судья:
Futoshi Nakamura, Japan
Стадион:
Machida Stadium, Tokyo
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