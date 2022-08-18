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Океан - Текстильщик
Океан - Текстильщик: обзор матча 12 марта 1993
Океан
12.03.1993, пятница, 00:00
Чемпионат России, 2 тур
0 : 0
Завершен
Текстильщик
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0
Матчи команд
Океан
Россия. Кубок, 1/256 финала
Океан
0 : 2
18.08.2022
Динамо Вл
Чемпионат России, 36 тур
Ротор
5 : 1
10.11.1993
Океан
Чемпионат России, 35 тур
Текстильщик
2 : 1
07.11.1993
Океан
Чемпионат России, 34 тур
Океан
2 : 0
27.10.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 33 тур
Океан
0 : 1
24.10.1993
Торпедо
Текстильщик
Чемпионат России, 34 тур
Балтика
4 : 1
03.11.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 33 тур
Текстильщик
0 : 2
25.10.1996
Алания
Чемпионат России, 32 тур
Жемчужина
1 : 1
19.10.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 31 тур
Текстильщик
2 : 0
12.10.1996
Зенит
Чемпионат России, 30 тур
Ростов
2 : 1
02.10.1996
Текстильщик
Информация о матче
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Текстильщик
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Кубок России. «Арсенал» обыграл в серии пенальти «Текстильщик» и вышел в плей-офф
2020.10.21 17:14
2
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Кубок России. «Арсенал» обыграл в серии пенальти «Текстильщик» и вышел в плей-офф
2020.10.21 17:14
2
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