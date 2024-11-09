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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Касива Рейсол - Альбирекс Ниигата
Касива Рейсол - Альбирекс Ниигата: обзор матча 09 ноября 2024
Касива Рейсол
09.11.2024, суббота, 09:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Альбирекс Ниигата
74'
М. Хосоя
90+4'
S. Fujiwara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касива Рейсол - Альбирекс Ниигата
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
S. Fujiwara
Пас отдал
Y. Komi
Замена
Y. Masukake
️️️️
М. Савио
90'
+3
Замена
T. Tsuchiya
️️️️
E. Shirai
83'
Замена
Y. Kakita
️️️️
М. Хосоя
83'
77'
Замена
J. Okumura
️️️️
D. Gomes Magalhaes
ГОЛ! 1:0!
М. Хосоя
Пас отдал
K. Tezuka
74'
66'
Замена
M. Nagakura
️️️️
K. Taniguchi
66'
Замена
Y. Komi
️️️️
Y. Ono
Замена
Y. Yamada
️️️️
T. Koyamatsu
61'
Замена
K. Kumasawa
️️️️
K. Kinoshita
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касива Рейсол
46
Kenta Matsumoto
ВР
48
Yugo Tatsuta
ЦЗ
4
Taiyo Koga
(К)
ЦЗ
15
Diego
ЦЗ
32
Хироки Секине
ПЗ
8
E. Shirai
ЦП
17
Kohei Tezuka
ЦП
10
Матеус Савио
ЦП
58
Tomoya Koyamatsu
ЦФ
9
Мао Хосоя
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Масами Ихара
Альбирекс Ниигата
25
Ryosuke Kojima
ВР
5
Michael James Fitzgerald
ЦЗ
4
Hayato Inamura
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦЗ
28
Soya Fujiwara
ЦЗ
22
Kaito Taniguchi
ЦП
41
Motoki Hasegawa
ЦП
19
Yuji Hoshi
ЦП
16
Hiroki Akiyama
(К)
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
99
Yuji Ono
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Касива Рейсол
1
Masato Sasaki
ВР
6
Yuto Yamada
ЦП
34
Takumi Tsuchiya
ЦП
28
Takuya Shimamura
ЦП
48
Kazuki Kumasawa
ЦП
18
Yuki Kakita
ЦФ
38
Yugo Masukake
ЦФ
Альбирекс Ниигата
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
44
Томас Денг
ЦЗ
41
Yota Komi
ЦП
30
Jin Okumura
ЦП
41
Eiji Miyamoto
ЦП
26
Motoki Nagakura
ЦФ
4-3-3
46
48
4
15
32
Секине
8
17
10
Савио
19
9
Хосоя
58
4-4-2
25
4
42
Хашимото
28
5
41
19
16
22
99
11
58
6
6
58
8
34
34
8
19
48
48
19
9
Хосоя
18
18
9
Хосоя
10
Савио
38
38
10
Савио
99
41
41
99
11
30
30
11
22
26
26
22
Остались в запасе
Касива Рейсол
Альбирекс Ниигата
1
Masato Sasaki
ВР
28
Takuya Shimamura
ЦП
Главный тренер
Масами Ихара
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
44
Томас Денг
ЦЗ
41
Eiji Miyamoto
ЦП
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Остались в запасе
1
Masato Sasaki
ВР
28
Takuya Shimamura
ЦП
Остались в запасе
31
Koto Abe
ВР
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
44
Томас Денг
ЦЗ
41
Eiji Miyamoto
ЦП
Главный тренер
Масами Ихара
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Статистика матча Касива Рейсол - Альбирекс Ниигата
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
4
Офсайды
0
1
Количество передач
262
706
Сейвы
0
3
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Касива Рейсол
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Касива Рейсол
- : -
01.12.2026
Конг Ан Ханой
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касива Рейсол
3 : 1
28.11.2026
Санфречче Хиросима
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ньюкасл Джетс
1 : 2
24.11.2026
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касива Рейсол
0 : 1
20.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 14 тур
Касива Рейсол
2 : 1
07.11.2026
Кавасаки Фронтале
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Касива Рейсол
2 : 0
03.11.2026
Тэджон
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Токио
1 : 1
06.12.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 3
30.11.2025
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
26.10.2025
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 34 тур
Токио Верди
1 : 0
18.10.2025
Альбирекс Ниигата
Информация о матче
Главный судья:
Юсуке Араки
(Токио)
Стадион:
Sankyo Frontier Kashiwa Stadium, Kashiwa
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