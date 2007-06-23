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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 23 июня 2007
Динамо
23.06.2007, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
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Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
И.Писанко
С.Романов (оба – Новосибирск)
Стадион:
ВТБ Арена
Посещаемость:
8000 из 25716 зрителей (31%)
Где смотреть матч:
Совместно с fcdin.com
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