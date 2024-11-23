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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Депортиво - Либертад Лоха
Депортиво - Либертад Лоха: обзор матча 23 ноября 2024
Депортиво
23.11.2024, суббота, 23:30
Эквадор. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Либертад Лоха
62'
D. Luna
82'
D. Ávila
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво - Либертад Лоха
90'
+2
Замена
P. Larrea
️️️️
N. Molina
82'
ГОЛ! 1:1!
D. Ávila
Замена
A. Venezia
️️️️
D. Luna
77'
ГОЛ! 1:0!
D. Luna
Пас отдал
L. Mancinelli
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
13
Hamilton Piedra
ВР
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
18
Ivan Piedra
ЦЗ
23
Eddie Guevara
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
8
Kliver Moreno
ЦП
40
Francisco Mera
ЦП
10
Danny Luna
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
70
Vilinton Branda
ЦФ
7
Lucas Mancinelli
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Либертад Лоха
90
Eduardo Bores
ВР
6
Bryan Caicedo
ЦЗ
37
Carlos Medina
ЦЗ
31
Glendys Mina
ЦЗ
13
Luis Gomez
ЦП
26
Ivan Zambrano
ЦП
26
Nixon Molina
(К)
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
23
Nestor Caicedo
ЦФ
25
Denilson Bolanos
ЦФ
9
Diego Ávila
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Депортиво
1
Eduardo Jiménez
ВР
3
Sixto Mina
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
5
Esteban Davila
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
20
Mayer Mendez
ЦП
5
David Noboa
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
28
Agustin Venezia
ЦФ
Либертад Лоха
29
Walter Hinostroza
ВР
4
Cesar Obando
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
16
Eber Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
4-4-2
13
25
23
2
18
8
10
77
40
7
70
3-4-3
90
6
37
31
26
26
17
13
9
25
23
10
28
28
10
26
5
5
26
Остались в запасе
Депортиво
Либертад Лоха
1
Eduardo Jiménez
ВР
3
Sixto Mina
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
5
Esteban Davila
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
20
Mayer Mendez
ЦП
5
David Noboa
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия
29
Walter Hinostroza
ВР
4
Cesar Obando
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
16
Eber Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Остались в запасе
1
Eduardo Jiménez
ВР
3
Sixto Mina
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
5
Esteban Davila
ЦЗ
4
Ronny Biojo
ЦЗ
20
Mayer Mendez
ЦП
5
David Noboa
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
Остались в запасе
29
Walter Hinostroza
ВР
4
Cesar Obando
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
27
Juan Alvacete
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
13
Libinton Angulo
ЦП
16
Eber Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Статистика матча Депортиво - Либертад Лоха
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
19
14
Офсайды
1
0
Количество передач
312
256
Сейвы
3
0
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Депортиво
3 : 0
28.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Текнико Университарио
2 : 0
21.11.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Манта
0 : 2
24.10.2026
Депортиво
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Леонес
4 : 1
25.10.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Либертад Лоха
3 : 0
09.10.2026
Леонес
Информация о матче
Главный судья:
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador
Стадион:
Alejandro Serrano Aguilar, Cuenca
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