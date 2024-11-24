Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Аукас - Дельфин
Аукас - Дельфин: обзор матча 24 ноября 2024
Аукас
24.11.2024, воскресенье, 21:00
Эквадор. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Дельфин
30'
F. Callejo
72'
R. Jaramillo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аукас - Дельфин
Замена
W. Conforme
️️️️
A. Mina
79'
78'
Замена
T. Ozaeta
️️️️
M. Marcos
77'
Замена
A. Arteaga
️️️️
L. Castro
ГОЛ! 2:0!
R. Jaramillo
Пас отдал
J. Mina
72'
Желтая карточка
C. Zambrano
68'
Замена
C. Zambrano
️️️️
М. Карселен
68'
Замена
J. Blanco
️️️️
F. Callejo
68'
57'
Замена
M. Mieles
️️️️
M. Miño
57'
Замена
J. Enrique Angulo
️️️️
N. Messiniti
45'
Желтая карточка
J. Nazareno
Желтая карточка
М. Карселен
41'
Желтая карточка
E. Caicedo
36'
ГОЛ! 1:0!
F. Callejo
30'
28'
Желтая карточка
J. Cuero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аукас
24
Edson Resendez
ВР
3
Jhon Ontaneda
ЦЗ
39
Carlos Rolón
(К)
ЦЗ
14
J. Mina
ЦЗ
34
Микаэль Карселен
ОП
25
Renny Jaramillo
ЦП
5
A. Mina
ЦП
11
H. Batalla
ЦП
16
L. Cano
ЦП
13
Edison Caicedo
ЦП
9
F. Callejo
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Дельфин
21
Brian Heras
(К)
ВР
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
6
Ignacio Gariglio
ЦЗ
10
Mariano Miño
ЦП
70
Mejia Marcos
ЦП
16
Luis Castro
ЦП
70
Juan Nazareno
ЦП
79
C. A. Cuero Q.
ЦП
28
Josué Cuero
ЦП
55
Maikel Reyes
ЦФ
11
Nicolás Messiniti
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Аукас
1
Federico Lanzillota
ВР
31
Byron Carabalí
ЦЗ
17
Jean Plaza
ЦЗ
33
Snayder Porozo
ЦП
20
Manuel Anchundia
ЦП
53
Wilmer Conforme
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
21
Piero Guzmán
ЦП
17
C. Zambrano
ЦФ
9
J. Blanco
ЦФ
20
Diego Espinosa
ЦФ
Дельфин
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
63
Ariel Garcia
ЦЗ
28
Adrián Arteaga
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
50
Thiago Ozaeta
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
17
Jose Enrique Angulo
ЦФ
20
Michael Mieles
ЦФ
10
Ricardo Phillips
ЦФ
3-1-5-1
24
3
39
14
34
Карселен
5
11
16
13
25
9
2-5-1-2
21
23
6
70
70
79
28
16
10
11
55
5
53
53
5
34
Карселен
17
17
34
Карселен
9
9
9
9
16
28
28
16
70
50
50
70
11
17
17
11
10
20
20
10
Остались в запасе
Аукас
Дельфин
1
Federico Lanzillota
ВР
31
Byron Carabalí
ЦЗ
17
Jean Plaza
ЦЗ
33
Snayder Porozo
ЦП
20
Manuel Anchundia
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
21
Piero Guzmán
ЦП
20
Diego Espinosa
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
63
Ariel Garcia
ЦЗ
15
Kevin Sambonino
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
10
Ricardo Phillips
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Остались в запасе
1
Federico Lanzillota
ВР
31
Byron Carabalí
ЦЗ
17
Jean Plaza
ЦЗ
33
Snayder Porozo
ЦП
20
Manuel Anchundia
ЦП
28
Robino Quinónez
ЦП
37
Alex Zova
ЦП
21
Piero Guzmán
ЦП
20
Diego Espinosa
ЦФ
Остались в запасе
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
63
Ariel Garcia
ЦЗ
15
Kevin Sambonino
ЦП
5
Ober Medina
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
10
Ricardo Phillips
ЦФ
Главный тренер
Херардо Эспиноса
Главный тренер
Гильермо Дуро
Статистика матча Аукас - Дельфин
3
2
Всего ударов по воротам
27
10
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
12
2
Нарушения
9
4
Офсайды
2
1
Количество передач
466
272
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
16
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Манта
2 : 2
22.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Информация о матче
Главный судья:
Robert Cabrera, Ecuador
Стадион:
Эстадио Гонсало Посо Рипальда
Новости команд
Все
Аукас
Дельфин
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+