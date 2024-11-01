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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Оренсе - Дельфин
Оренсе - Дельфин: обзор матча 01 ноября 2024
Оренсе
01.11.2024, пятница, 23:30
Эквадор. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Дельфин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренсе - Дельфин
Замена
B. Quinonez
️️️️
B. Elian Vinan Rodriguez
87'
Замена
N. Servetto
️️️️
G. Achilier
78'
78'
Замена
K. Sambonino
️️️️
L. Castro
77'
Замена
J. Nazareno
️️️️
M. Reyes
Замена
M. Eggel
️️️️
W. Agustin Herrera
71'
70'
Замена
E. Zuniga
️️️️
M. Marcos
69'
Замена
J. Enrique Angulo
️️️️
N. Messiniti
63'
Замена
Э. Гаджи
️️️️
M. Miño
Замена
M. Quiñónez
️️️️
D. Coronel
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренсе
12
Rolando David Silva
ВР
31
Pedro Velasco
ЦЗ
24
Gabriel Achilier
(К)
ЦЗ
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
10
Robert Burbano
ЦП
20
Sergio Vasquez
ЦП
29
Santiago Kubiszyn
ЦП
11
Walter Agustin Herrera
ЦФ
49
Dany Coronel
ЦФ
10
Andrés Parrales
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Дельфин
21
Brian Heras
(К)
ВР
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
6
Ignacio Gariglio
ЦЗ
28
Josué Cuero
ЦП
79
C. A. Cuero Q.
ЦП
10
Mariano Miño
ЦП
70
Juan Nazareno
ЦП
16
Luis Castro
ЦП
70
Mejia Marcos
ЦП
11
Nicolás Messiniti
ЦФ
55
Maikel Reyes
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Оренсе
22
José Cárdenas
ВР
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
45
Jostin Feijoo
ЦП
23
Wilson Chuchuca
ЦП
7
José Andrade
ЦП
17
Marcelo Eggel
ЦФ
21
Ariel Suarez
ЦФ
20
Nicolás Servetto
ЦФ
Дельфин
12
Beder Valencia
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
63
Ariel Garcia
ЦЗ
28
Adrián Arteaga
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
20
Michael Mieles
ЦФ
17
Jose Enrique Angulo
ЦФ
3-4-3
12
31
24
45
77
20
29
10
10
49
11
2-5-1-2
21
23
6
79
70
16
70
10
28
55
11
49
4
4
49
77
2
2
77
11
17
17
11
24
20
20
24
55
4
4
55
16
15
15
16
70
14
14
70
10
8
Гаджи
8
Гаджи
10
11
17
17
11
Остались в запасе
Оренсе
Дельфин
22
José Cárdenas
ВР
45
Jostin Feijoo
ЦП
23
Wilson Chuchuca
ЦП
7
José Andrade
ЦП
21
Ariel Suarez
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
12
Beder Valencia
ВР
63
Ariel Garcia
ЦЗ
28
Adrián Arteaga
ЦП
20
Michael Mieles
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Остались в запасе
22
José Cárdenas
ВР
45
Jostin Feijoo
ЦП
23
Wilson Chuchuca
ЦП
7
José Andrade
ЦП
21
Ariel Suarez
ЦФ
Остались в запасе
12
Beder Valencia
ВР
63
Ariel Garcia
ЦЗ
28
Adrián Arteaga
ЦП
20
Michael Mieles
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Главный тренер
Гильермо Дуро
Статистика матча Оренсе - Дельфин
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
3
Количество передач
444
250
Сейвы
2
9
Точность передач %
79
66
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Текнико Университарио
- : -
07.12.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Оренсе
1 : 1
02.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Манта
2 : 2
22.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Информация о матче
Главный судья:
Augusto Bergelio Aragon Bautista, Ecuador
Стадион:
Estadio 9 de Mayo, Machala
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