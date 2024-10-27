Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Эль Насьональ - Оренсе
Эль Насьональ - Оренсе: обзор матча 27 октября 2024
Эль Насьональ
27.10.2024, воскресенье, 22:00
Эквадор. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Оренсе
45+4'
R. Burbano
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эль Насьональ - Оренсе
79'
Замена
W. Agustin Herrera
️️️️
D. Coronel
79'
Замена
J. Feijoo
️️️️
S. Vasquez
79'
Замена
A. Suarez
️️️️
R. Burbano
72'
Желтая карточка
D. Coronel
70'
Замена
J. Guerrero
️️️️
B. Quinonez
Замена
E. Mejia
️️️️
J. Borja
69'
Замена
Ф. Мартинес
️️️️
L. Arce
69'
59'
Замена
J. Andrade
️️️️
B. Elian Vinan Rodriguez
Замена
G. J. Cortez Casierra
️️️️
D. Pazmino
46'
Замена
А. Кабеса
️️️️
E. Carabali
46'
Замена
J. Ordonez
️️️️
T. Minda
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
R. Burbano
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эль Насьональ
12
Давид Кабесас
ВР
19
Moisés Corozo
ЦЗ
18
Bryan Rivera
ЦЗ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
26
K. Peralta
ЦП
11
Elian Carabali
ЦП
10
Jonathan Borja
ЦП
70
Dario Pazmino
ЦП
6
Marcos Olmedo
ЦП
88
Luis Arce
ЦП
7
T. Minda
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
Оренсе
12
Rolando David Silva
ВР
31
Pedro Velasco
ЦЗ
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
24
Gabriel Achilier
(К)
ЦЗ
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
29
Santiago Kubiszyn
ЦП
20
Sergio Vasquez
ЦП
10
Robert Burbano
ЦП
49
Dany Coronel
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Эль Насьональ
1
Leodan Chalá
ВР
23
Daniel Patino
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
10
G. J. Cortez Casierra
ЦП
29
Adrian Cela
ЦП
30
E. Mejia
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
43
J. Ordonez
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
24
Алехандро Кабеса
ЦФ
33
Antony Chere
ЦФ
Оренсе
22
José Cárdenas
ВР
53
Johan Guerrero
ЦЗ
23
Wilson Chuchuca
ЦП
7
José Andrade
ЦП
45
Jostin Feijoo
ЦП
11
Walter Agustin Herrera
ЦФ
21
Ariel Suarez
ЦФ
3-5-1-1
12
Кабесас
19
18
2
Пинейда
10
70
6
88
11
26
7
3-2-4-1
12
24
4
2
31
45
29
20
10
77
49
88
77
Мартинес
77
Мартинес
88
70
10
10
70
10
30
30
10
7
43
43
7
11
24
Кабеса
24
Кабеса
11
2
53
53
2
77
7
7
77
20
45
45
20
49
11
11
49
10
21
21
10
Остались в запасе
Эль Насьональ
Оренсе
1
Leodan Chalá
ВР
23
Daniel Patino
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
29
Adrian Cela
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
33
Antony Chere
ЦФ
Главный тренер
Эвер Алмейда
22
José Cárdenas
ВР
23
Wilson Chuchuca
ЦП
Главный тренер
Николас Кьетино
Остались в запасе
1
Leodan Chalá
ВР
23
Daniel Patino
ЦЗ
2
José Flor
ЦЗ
29
Adrian Cela
ЦП
16
Jeremy Mejia
ЦП
8
Charles Vélez
ЦП
33
Antony Chere
ЦФ
Остались в запасе
22
José Cárdenas
ВР
23
Wilson Chuchuca
ЦП
Главный тренер
Эвер Алмейда
Главный тренер
Николас Кьетино
Статистика матча Эль Насьональ - Оренсе
1
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
12
Офсайды
3
1
Количество передач
480
288
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 10 тур
Эль Насьональ
0 : 0
20.12.2025
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Эмелек
5 : 0
16.12.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Эль Насьональ
3 : 1
07.12.2025
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Макара
2 : 0
30.11.2025
Эль Насьональ
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
5 : 0
22.11.2025
Эль Насьональ
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Текнико Университарио
- : -
07.12.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Оренсе
1 : 1
02.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
Стадион:
Олимпико Атауальпа
Новости команд
Все
Эль Насьональ
Оренсе
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+