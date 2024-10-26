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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
ЛДУ - Мушук Руна
ЛДУ - Мушук Руна: обзор матча 26 октября 2024
ЛДУ
26.10.2024, суббота, 23:30
Эквадор. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Мушук Руна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ЛДУ - Мушук Руна
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Мушук Руна
- : -
30.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Мушук Руна
2 : 3
03.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
3 : 0
26.10.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Мушук Руна
1 : 1
19.10.2026
Оренсе
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Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
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Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
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