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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Либертад Лоха - Аукас
Либертад Лоха - Аукас: обзор матча 26 октября 2024
Либертад Лоха
26.10.2024, суббота, 21:00
Эквадор. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Аукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Либертад Лоха - Аукас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Леонес
4 : 1
25.10.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Либертад Лоха
3 : 0
09.10.2026
Леонес
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
1 : 3
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Универсидад Католика
1 : 2
01.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
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