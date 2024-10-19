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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Оренсе - Либертад Лоха
Оренсе - Либертад Лоха: обзор матча 19 октября 2024
Оренсе
19.10.2024, суббота, 02:00
Эквадор. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Либертад Лоха
90+3'
A. Parrales
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренсе - Либертад Лоха
Замена
J. Andrade
️️️️
A. Parrales
90'
+6
Желтая карточка
A. Parrales
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
A. Parrales
90'
+3
Замена
M. Quiñónez
️️️️
Ó. Quiñónez
82'
Замена
A. Suarez
️️️️
W. Agustin Herrera
82'
Замена
N. Servetto
️️️️
S. Vasquez
63'
Желтая карточка
P. Velasco
56'
Замена
M. Eggel
️️️️
R. Calderón
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренсе
12
Rolando David Silva
ВР
31
Pedro Velasco
ЦЗ
53
Yeltzin Erique
ЦЗ
24
Gabriel Achilier
(К)
ЦЗ
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
10
Robert Burbano
ЦП
29
Santiago Kubiszyn
ЦП
20
Sergio Vasquez
ЦП
8
Richard Calderón
ЦП
11
Walter Agustin Herrera
ЦФ
10
Andrés Parrales
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Либертад Лоха
90
Eduardo Bores
ВР
37
Carlos Medina
ЦЗ
31
Glendys Mina
ЦЗ
6
Bryan Caicedo
ЦЗ
20
Anthony Rosero
ЦЗ
54
Wagner Bardales
ЦЗ
13
Luis Gomez
ЦП
26
Ivan Zambrano
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
(К)
ЦП
23
Nestor Caicedo
ЦФ
11
Jalmar Almeida
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Оренсе
22
José Cárdenas
ВР
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
53
Johan Guerrero
ЦЗ
4
Marlon Quiñónez
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
7
José Andrade
ЦП
17
Marcelo Eggel
ЦФ
21
Ariel Suarez
ЦФ
49
Dany Coronel
ЦФ
20
Nicolás Servetto
ЦФ
Либертад Лоха
29
Walter Hinostroza
ВР
27
Juan Alvacete
ЦЗ
4
Cesar Obando
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
16
Jose Caicedo
ЦП
13
Libinton Angulo
ЦП
26
Nixon Molina
ЦП
23
Edwin Angulo
ЦП
9
Diego Ávila
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
4-4-2
12
31
24
45
53
10
20
8
29
10
11
3-2-3-2
90
6
20
54
37
31
13
26
17
11
23
45
4
4
45
10
7
7
10
8
17
17
8
11
21
21
11
20
20
20
20
Остались в запасе
Оренсе
Либертад Лоха
22
José Cárdenas
ВР
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
53
Johan Guerrero
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
49
Dany Coronel
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
29
Walter Hinostroza
ВР
27
Juan Alvacete
ЦЗ
4
Cesar Obando
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
16
Jose Caicedo
ЦП
13
Libinton Angulo
ЦП
26
Nixon Molina
ЦП
23
Edwin Angulo
ЦП
9
Diego Ávila
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Остались в запасе
22
José Cárdenas
ВР
2
Bryan Quinonez
ЦЗ
53
Johan Guerrero
ЦЗ
77
Bryan Elian Vinan Rodriguez
ЦП
49
Dany Coronel
ЦФ
Остались в запасе
29
Walter Hinostroza
ВР
27
Juan Alvacete
ЦЗ
4
Cesar Obando
ЦЗ
5
Pedro Larrea
ЦЗ
22
Tobías Donsanti
ЦЗ
16
Jose Caicedo
ЦП
13
Libinton Angulo
ЦП
26
Nixon Molina
ЦП
23
Edwin Angulo
ЦП
9
Diego Ávila
ЦФ
16
Eber Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Николас Кьетино
Главный тренер
Джованни Кумбикус
Статистика матча Оренсе - Либертад Лоха
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
19
Офсайды
2
0
Количество передач
450
316
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Текнико Университарио
- : -
07.12.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Оренсе
1 : 1
02.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Гуаякиль Сити
0 : 0
02.11.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Леонес
4 : 1
25.10.2026
Либертад Лоха
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Либертад Лоха
4 : 0
17.10.2026
Гуаякиль Сити
Эквадор. Лига Про, 2 тур
Либертад Лоха
3 : 0
09.10.2026
Леонес
Информация о матче
Стадион:
Estadio 9 de Mayo, Machala
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