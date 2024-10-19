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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Мушук Руна - Депортиво
Мушук Руна - Депортиво: обзор матча 19 октября 2024
Мушук Руна
19.10.2024, суббота, 21:00
Эквадор. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
70'
A. Gracia
90+7'
A. Venezia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мушук Руна - Депортиво
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
A. Venezia
Пас отдал
F. Mera
90'
+2
Желтая карточка
E. Guevara
90'
Замена
A. Venezia
️️️️
L. Mancinelli
Желтая карточка
J. Cruz Randazzo
88'
Замена
A. Zambrano
️️️️
E. Ariel Fernandez
85'
ГОЛ! 1:0!
A. Gracia
70'
69'
Замена
F. Mera
️️️️
S. Morocho
Желтая карточка
A. Gracia
54'
54'
Желтая карточка
D. Luna
Замена
F. Obando
️️️️
M. Acuña
46'
Замена
E. Ariel Fernandez
️️️️
E. Caicedo
46'
Замена
B. Delgado
️️️️
J. Vergés
46'
41'
Желтая карточка
B. Duarte
Желтая карточка
D. Quintero
40'
31'
Желтая карточка
I. Piedra
Замена
M. Alonso
️️️️
S. Castro
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мушук Руна
1
Christian Tapia
ВР
3
Jerry Parrales
ЦЗ
19
Juan Cruz Randazzo
ЦЗ
19
A. Gracia
ЦЗ
26
Dennis Quintero
ЦП
8
Stick Castro
ЦП
55
Joaquín Vergés
ЦП
14
Steven Tapiero
ЦП
5
Jean Carlos Estacio
(К)
ЦП
77
Mathías Acuña
ЦФ
14
Elián Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Депортиво
13
Hamilton Piedra
ВР
25
Marcos Andrés López
ЦЗ
23
Eddie Guevara
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
18
Ivan Piedra
ЦЗ
21
Stalin Morocho
ЦЗ
8
Kliver Moreno
ЦП
10
Danny Luna
ЦП
7
Pablo Daniel Magnin
ЦФ
7
Lucas Mancinelli
(К)
ЦФ
70
Vilinton Branda
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Мушук Руна
12
Adrián Bone
ВР
32
Mauricio Alonso
ЦЗ
25
Bagner Delgado
ЦЗ
33
Jeison Mina
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
51
Jhon Shulqui
ЦП
28
Enzo Ariel Fernandez
ЦП
8
Arnaldo Zambrano
ЦП
20
Daniel Segura
ЦФ
80
Frank Obando
ЦФ
25
Marco Montaño
ЦФ
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Депортиво
1
Eduardo Jiménez
ВР
5
Esteban Davila
ЦЗ
5
David Noboa
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
40
Francisco Mera
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
7
W. Chala
ЦФ
28
Agustin Venezia
ЦФ
3-5-2
1
3
19
19
8
55
14
5
26
14
77
3-2-2-3
13
2
18
21
25
23
8
10
70
7
7
8
32
32
8
55
25
25
55
14
28
28
14
8
8
77
80
80
77
21
40
40
21
7
28
28
7
Остались в запасе
Мушук Руна
Депортиво
12
Adrián Bone
ВР
33
Jeison Mina
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
51
Jhon Shulqui
ЦП
20
Daniel Segura
ЦФ
25
Marco Montaño
ЦФ
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
1
Eduardo Jiménez
ВР
5
Esteban Davila
ЦЗ
5
David Noboa
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
7
W. Chala
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия
Остались в запасе
12
Adrián Bone
ВР
33
Jeison Mina
ЦЗ
13
Luis Ayala
ЦЗ
51
Jhon Shulqui
ЦП
20
Daniel Segura
ЦФ
25
Marco Montaño
ЦФ
9
Jahir Caicedo
ЦФ
Остались в запасе
1
Eduardo Jiménez
ВР
5
Esteban Davila
ЦЗ
5
David Noboa
ЦП
20
Mayer Mendez
ЦП
19
Bryan Corozo
ЦП
77
Mateo Zambrano
ЦП
7
W. Chala
ЦФ
Главный тренер
Ренато Салас
Главный тренер
Луис Гарсия
Статистика матча Мушук Руна - Депортиво
3
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
11
Нарушения
13
8
Офсайды
0
5
Количество передач
235
435
Сейвы
3
4
Точность передач %
59
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
14
4
Матчи команд
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Мушук Руна
- : -
30.11.2026
Текнико Университарио
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Оренсе
2 : 3
22.11.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Мушук Руна
2 : 3
03.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Текнико Университарио
3 : 0
26.10.2026
Мушук Руна
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Мушук Руна
1 : 1
19.10.2026
Оренсе
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Депортиво
3 : 0
28.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Текнико Университарио
2 : 0
21.11.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Манта
0 : 2
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Juan Carlos Andrade Arreaga, Ecuador
Стадион:
Estadio COAC Mushuc Runa, Ambato
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