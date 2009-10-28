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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Тенерифе
Сельта - Тенерифе: обзор матча 28 октября 2009
Сельта
28.10.2009, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Тенерифе
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Сельта - Тенерифе
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0
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