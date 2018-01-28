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Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
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Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он перешел из «Амкала» в октябре
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Российский владелец «Ботева» объяснил, почему не финансирует клубы РПЛ
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Ботев» (1:0) благодаря голу Мелешина
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
Силкин оценил необходимость трансфера Скопинцева в «Зенит»
«Зенит» определился с размером предложения по Скопинцеву
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
Динамовец Лесовой покинул Израиль