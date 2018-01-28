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10
«Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях
29 января, 16:04
57
Силкин оценил необходимость трансфера Скопинцева в «Зенит»
29 января, 08:24
1
«Зенит» определился с размером предложения по Скопинцеву
28 января, 16:29
18
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках
28 января, 13:38
4
Динамовец Лесовой покинул Израиль
28 января, 11:56
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Ботев - Динамо - 03 февраля 2024

Ботев
03.02.2024, суббота, 14:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Динамо
Матч
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Статистика матча Ботев - Динамо
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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0
Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Аль-Наср
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Интер
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Спартак
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