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Франция. Кубок, 1/16 финала
Клермон
1 : 3
21.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Авуан
0 : 3
06.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/16 финала
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0 : 1
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Страсбур - Гавр - 07 февраля 2024

Страсбур
07.02.2024, среда, 22:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Гавр
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Страсбур - Гавр
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Сошо
- : -
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- : -
07.02.2024
Лилль
Франция. Кубок,
Ле-Пюи
- : -
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07.02.2024
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