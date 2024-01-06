«Наполи» заплатил 18 миллионов за бельгийского вингера

Суперкубок Италии. «Интер» разгромил «Лацио» (3:0) и вышел в финал

Суперкубок Италии. «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0) и пробился в финал

Моуринью после увольнения из «Ромы» предложил свои услуги другому итальянском клубу