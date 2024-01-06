«Наполи» заплатил 18 миллионов за бельгийского вингера
Суперкубок Италии. «Интер» разгромил «Лацио» (3:0) и вышел в финал
«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2024
Суперкубок Италии. «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0) и пробился в финал
Моуринью после увольнения из «Ромы» предложил свои услуги другому итальянском клубу
«Наполи» заплатил 18 миллионов за бельгийского вингера
Суперкубок Италии. «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0) и пробился в финал
Моуринью после увольнения из «Ромы» предложил свои услуги другому итальянском клубу
«Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024
«Наполи» арендовал полузащитника из АПЛ
Суперкубок Италии. «Интер» разгромил «Лацио» (3:0) и вышел в финал
«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2024
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января