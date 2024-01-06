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«Наполи» заплатил 18 миллионов за бельгийского вингера
20 января, 10:59
0
Суперкубок Италии. «Интер» разгромил «Лацио» (3:0) и вышел в финал
19 января, 23:54
1
«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2024
19 января, 13:40
0
Суперкубок Италии. «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0) и пробился в финал
18 января, 23:56
1
Моуринью после увольнения из «Ромы» предложил свои услуги другому итальянском клубу
18 января, 20:32
3
«Наполи» заплатил 18 миллионов за бельгийского вингера
20 января, 10:59
0
Суперкубок Италии. «Наполи» разгромил «Фиорентину» (3:0) и пробился в финал
18 января, 23:56
1
Моуринью после увольнения из «Ромы» предложил свои услуги другому итальянском клубу
18 января, 20:32
3
«Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024
18 января, 11:39
0
«Наполи» арендовал полузащитника из АПЛ
17 января, 21:09
0
Суперкубок Италии. «Интер» разгромил «Лацио» (3:0) и вышел в финал
19 января, 23:54
1
«Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2024
19 января, 13:40
0
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
14 января, 00:49
0
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 12:25
0
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
12 января, 11:10
0
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Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона

Наполи - Интер - 22 января 2024

Наполи
22.01.2024, понедельник, 22:00
Суперкубок Италии, Финал
- : -
Не начался
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Интер
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Статистика матча Наполи - Интер
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
0
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Наполи
- : -
22.01.2024
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