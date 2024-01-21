Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»
Жирков ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»
Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу в товарищеском матче
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»
Жирков ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»
Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
«Неудивительно, что он без работы». Уткин оценил слова Малафеева о Круговом
Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу в товарищеском матче