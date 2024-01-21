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Уткин встал на защиту Медведева, показавшего скандальный жест в адрес «Спартака»
19 января, 00:23
1
Жирков ответил, кто станет чемпионом в этом сезоне – «Краснодар» или «Зенит»
18 января, 22:57
2
Малафеев оценил решение «Зенита» сослать Кругового в дубль
18 января, 21:21
1
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
18 января, 19:37
4
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Зенит - Динамо Сам - 21 января 2024

Зенит
21.01.2024, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи,
- : -
Не начался
Динамо Сам
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Зенит - Динамо Сам
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи
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Текущие
Будущие
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
21.01.2024
Динамо Сам
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
24.01.2024
Чжонбук Хендай Моторс
Товарищеские матчи,
Торпедо
- : -
25.01.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
27.01.2024
Урал
Товарищеские матчи,
Зенит
- : -
28.01.2024
Аль-Фат
Россия
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