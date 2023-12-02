Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Известны 21 из 24 участников Евро-2024
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Армению и обошла Уэльс, сыгравший вничью с Турцией
Хорватия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»
Известны 21 из 24 участников Евро-2024
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Армению и обошла Уэльс, сыгравший вничью с Турцией
Хорватия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Латвию, Белоруссия обыграла Андорру
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023
Отбор Евро-2024. Италия победила Северную Македонию (5:2), Англия – Мальту (2:0)
Италия – Северная Македония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2023