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1
Хорватия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
21 ноября 2023, 12:49
0
Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»
2 декабря 2023, 23:06
1
Известны 21 из 24 участников Евро-2024
22 ноября 2023, 01:04
1
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Армению и обошла Уэльс, сыгравший вничью с Турцией
22 ноября 2023, 00:41
1
Хорватия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2023
21 ноября 2023, 12:49
0
Отбор Евро-2024. Хорватия победила Латвию, Белоруссия обыграла Андорру
18 ноября 2023, 21:54
0
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Украина сыграла вничью с Италией и вылетела вместе с Казахстаном и Молдавией
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Северная Македония – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 ноября 2023
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Хорватия - Северная Македония - 03 июня 2024

Хорватия
03.06.2024, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Северная Македония
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Хорватия - Северная Македония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
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