Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
«Нью-Йорк Сити» подписал Медину, которым интересовался «Манчестер Сити»
Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае
Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»