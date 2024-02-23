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Расписание матчей
Суперкубок Южной Америки
ЛДУ - Флуминенсе
ЛДУ - Флуминенсе: обзор матча 23 февраля 2024
ЛДУ
23.02.2024, пятница, 03:30
Суперкубок Южной Америки, Финал
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Флуминенсе
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Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча ЛДУ - Флуминенсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
- : -
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 3 тур
Аукас
1 : 1
18.10.2026
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Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
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28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
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