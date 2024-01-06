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Расписание матчей
Франция. Кубок
Брест - Анжер
Брест - Анжер: обзор матча 06 января 2024
Брест
06.01.2024, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Анжер
63'
М. Сатриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Анжер
Красная карточка
А. Камблан
90'
+3
Замена
А. Камблан
️️️️
Ж. ле Дуарон
83'
Замена
А. Лебе
️️️️
Р. дель Кастильо
82'
80'
Замена
Я. Белхдим
️️️️
З. Ферхат
78'
Желтая карточка
З. Ферхат
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
75'
70'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
69'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
69'
Замена
З. Халед
️️️️
А. Эну
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Ж. Мартен
69'
Замена
М. Лаж
️️️️
М. Камара
69'
64'
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Лопи
ГОЛ! 1:0!
М. Сатриано
Пас отдал
М. Камара
63'
23'
Желтая карточка
Ж. Лопи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К)
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
20
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
(К)
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Брест
40
Марко Бизот
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
10
Адриен Лебе
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Анжер
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
34
Demba N'Diaye
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-3-1-2
37
Кудер
2
Локо
70
Лала
5
Шардонне
26
Ле Кардинал
8
Мартен
45
Камара
8
Маньетти
20
дель Кастильо
9
ле Дуарон
20
Сатриано
4-2-1-3
16
Зинга
25
Бамба
22
Хунтонджи
29
Анен
27
Рао-Лисоа
8
Ферхат
8
Лопи
8
Абделли
99
Диони
28
Эль-Мелали
23
Эну
8
Мартен
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
8
Мартен
9
ле Дуарон
9
Камблан
9
Камблан
9
ле Дуарон
20
дель Кастильо
10
Лебе
10
Лебе
20
дель Кастильо
45
Камара
28
Лаж
28
Лаж
45
Камара
20
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
20
Сатриано
8
Лопи
15
Капелле
15
Капелле
8
Лопи
23
Эну
22
Халед
22
Халед
23
Эну
8
Ферхат
14
Белхдим
14
Белхдим
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
Остались в запасе
Брест
Анжер
40
Марко Бизот
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
34
Demba N'Diaye
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
20
Люк Зогбе
ЦЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
Остались в запасе
4
Усман Камара
ЦЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
34
Demba N'Diaye
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Брест - Анжер
1
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
11
Количество передач
566
321
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
- : -
06.12.2026
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
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