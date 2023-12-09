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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Лапи - Балкани
Лапи - Балкани: обзор матча 09 декабря 2023
Лапи
09.12.2023, суббота, 15:00
Косово. Суперлига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Балкани
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Матчи команд
Лапи
Косово. Суперлига, 36 тур
Феризай
2 : 3
31.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 35 тур
Лапи
3 : 2
24.05.2026
Малишева
Косово. Суперлига, 34 тур
Гнилане
1 : 2
17.05.2026
Лапи
Косово. Суперлига, 33 тур
Лапи
0 : 0
10.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Балкани
0 : 1
03.05.2026
Лапи
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
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Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
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0 : 0
08.07.2026
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31.05.2026
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Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
Лидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Команда из Косово впервые вышла в групповой этап еврокубков
2022.08.25 23:23
7
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