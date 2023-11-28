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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Фуше - Дукаджини
Фуше - Дукаджини: обзор матча 28 ноября 2023
Фуше
28.11.2023, вторник, 15:00
Косово. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Дукаджини
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Матчи команд
Фуше
Косово. Суперлига, 36 тур
Фуше
0 : 3
25.05.2024
Ферроникели
Косово. Суперлига, 35 тур
Приштина
4 : 0
18.05.2024
Фуше
Косово. Суперлига, 34 тур
Балкани
3 : 0
12.05.2024
Фуше
Косово. Суперлига, 33 тур
Фуше
1 : 2
09.05.2024
Дукаджини
Косово. Суперлига, 32 тур
Дрита
3 : 1
05.05.2024
Фуше
Дукаджини
Лига конференций, 2 раунд
Дукаджини
1 : 5
29.07.2026
Лугано
Лига конференций, 2 раунд
Лугано
1 : 0
23.07.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 35 тур
Приштина е Ре
2 : 3
24.05.2026
Дукаджини
Косово. Суперлига, 34 тур
Дукаджини
2 : 0
17.05.2026
Дрита
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«Дукаджини» – «Лугано»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
28 июля
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
2023.10.23 08:43
1
«Дукаджини» – «Лугано»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
28 июля
Форвард «Монако» Диатта похвалил Головина
2023.10.23 08:43
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