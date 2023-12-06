Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Малага - Эльденсе
Малага - Эльденсе: обзор матча 06 декабря 2023
Малага
06.12.2023, среда, 19:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Эльденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Малага - Эльденсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Эльденсе
«Малага» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:59
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:31
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:59
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:31
«Осасуна» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Осасуны» и «Малаги» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+