Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Палестина - Бангладеш
Палестина - Бангладеш: обзор матча 21 марта 2024
Палестина
21.03.2024, четверг, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 4 тур
5 : 0
Завершен
Бангладеш
43'
О. Даббаг
53'
О. Даббаг
77'
О. Даббаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палестина - Бангладеш
85'
Замена
J. Ahmed
️️️️
M. Ridoy
ГОЛ! 3:0!
О. Даббаг
Пас отдал
О. Харуб
77'
72'
Замена
M. Robiul Hasan
️️️️
R. Jony Mohammed Mojibor
Замена
М. Фарави
️️️️
М. Аль-Батат
61'
ГОЛ! 2:0!
О. Даббаг
Пас отдал
M. Eid
53'
Замена
M. Eid
️️️️
И. Батран
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Даббаг
43'
36'
Желтая карточка
R. Jony Mohammed Mojibor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестина
22
Рами Амада
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
ПЗ
21
Ислам Батран
ЛВ
6
Одай Харуб
ОП
10
Махмуд Абу Варда
ПВ
11
Одай Даббаг
ЦФ
13
Шехаб Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Бангладеш
13
Mitul Marma
ВР
12
Bishwanath Ghosh
ЦЗ
22
Saad Uddin
ЦЗ
4
Topu Barman
ЦЗ
3
Isa Faysal
ЦЗ
17
Sohel Rana
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
20
Rahman Jony Mohammed Mojibor
ЦП
6
Jamal Bhuyan
ЦП
10
Rakib Hossain
ЦФ
11
Mohammed Foysal Ahmed Fahim
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Палестина
1
Mahdi Assi
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
3
Мохаммед Рашид
ОП
5
Ameed Sawafta
ЦП
5
Самер Зубаида
АП
18
Mahmoud Eid
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Бангладеш
1
Anisur Rahman Zico
ВР
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
2
Shakil Hossain
ЦЗ
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
8
Mohammed Robiul Hasan
ЦП
21
Jabed Ahmed
ЦП
8
Chandon Roy
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
9
Arman Foysal Akash
ЦФ
10
Md Rabbi Hossain
ЦФ
3-3-2-2
22
Амада
15
Терманини
3
Салех
20
Мхагна
12
Сальданья
6
Харуб
7
Аль-Батат
21
Батран
10
Абу Варда
13
Кунбар
11
Даббаг
4-4-2
13
22
4
3
12
5
20
6
17
11
10
7
Аль-Батат
17
Фарави
17
Фарави
7
Аль-Батат
21
Батран
18
18
21
Батран
20
8
8
20
5
21
21
5
Остались в запасе
Палестина
Бангладеш
1
Mahdi Assi
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
5
Ameed Sawafta
ЦП
5
Самер Зубаида
АП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
1
Anisur Rahman Zico
ВР
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
2
Shakil Hossain
ЦЗ
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
8
Chandon Roy
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
9
Arman Foysal Akash
ЦФ
10
Md Rabbi Hossain
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Остались в запасе
1
Mahdi Assi
ВР
16
Baraa Kharoub
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
3
Мохаммед Рашид
ОП
5
Ameed Sawafta
ЦП
5
Самер Зубаида
АП
23
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Остались в запасе
1
Anisur Rahman Zico
ВР
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
2
Shakil Hossain
ЦЗ
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
8
Chandon Roy
ЦП
9
Shahriar Emon
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
9
Arman Foysal Akash
ЦФ
10
Md Rabbi Hossain
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Статистика матча Палестина - Бангладеш
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
Информация о матче
Посещаемость:
37432
Новости команд
Все
Палестина
Бангладеш
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Таджикистан – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Ливан – Палестина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Ливана и Палестины на победу в матче
16 ноября
Китай – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Китай – Палестина: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Таджикистан – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+