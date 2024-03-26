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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Сингапур
Китай - Сингапур: обзор матча 26 марта 2024
Китай
26.03.2024, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 4 тур
4 : 1
Завершен
Сингапур
21'
В. Лей
65'
F. (П)
85'
В. Лей
90'
Ш. Вей
22'
F. Ramli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Китай - Сингапур
Замена
Ш. Цзян
️️️️
Ю. Чжан
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Ш. Вей
Пас отдал
В. Лей
90'
ГОЛ! 3:1!
В. Лей
Пас отдал
Т. Гао
85'
Красная карточка
Y. Li
79'
76'
Замена
J. Chew Joon Herng
️️️️
H. Stewart
Замена
Ш. Ван
️️️️
F.
73'
70'
Замена
Z. Arifin
️️️️
J. Mahler
Желтая карточка
Т. Гао
68'
Желтая карточка
В. Лей
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
F.
65'
63'
Желтая карточка
J. Mahler
59'
Замена
I. Fandi Ahmad
️️️️
S. Anuar
59'
Замена
S. Ui Young
️️️️
F. Ramli
Замена
Ш. Вей
️️️️
П. Си
59'
59'
Замена
G. Kweh
️️️️
Z. Suzliman
22'
ГОЛ! 1:1!
F. Ramli
Пас отдал
R. Stewart
ГОЛ! 1:0!
В. Лей
Пас отдал
Ю. Чжан
21'
Желтая карточка
Т. Браунинг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Китай
14
Далей Ванг
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
7
Ву Лей
(К)
ЛВ
8
Тианий Гао
ОП
17
Fernandinho
ЦП
8
Yuanyi Li
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Сингапур
18
Hassan Sunny
ВР
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
14
Hariss Harun
(К)
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
3
Ryhan Stewart
ЦП
13
Harhys Stewart
ЦП
18
Jacob Mahler
ЦП
8
Shah Shahiran
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
10
Шихао Вей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
22
Cheng Jin
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
Сингапур
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
23
Zulfahmi Arifin
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
7
Song Ui Young
ЦП
11
Glenn Kweh
ЦФ
11
Daniel Goh
ЦФ
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Ванг
19
Лю
2
Браунинг
5
Чжу
4
8
Гао
17
8
7
Лей
10
Си
9
Чжан
4-4-2
18
14
17
28
4
13
18
8
3
20
10
9
Чжан
28
Цзян
28
Цзян
9
Чжан
17
6
Ван
6
Ван
17
10
Си
10
Вей
10
Вей
10
Си
18
23
23
18
13
22
22
13
10
7
7
10
28
11
11
28
20
19
19
20
Остались в запасе
Китай
Сингапур
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Cheng Jin
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
11
Daniel Goh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
22
Cheng Jin
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
Остались в запасе
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
11
Daniel Goh
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Главный тренер
Гэвин Ли
Статистика матча Китай - Сингапур
3
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
18
Офсайды
4
0
Количество передач
392
373
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Посещаемость:
42977
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