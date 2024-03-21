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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Сингапур - Китай
Сингапур - Китай: обзор матча 21 марта 2024
Сингапур
21.03.2024, четверг, 15:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 3 тур
2 : 2
Завершен
Китай
53'
F. Ramli
81'
J. Mahler
10'
В. Лей
45+2'
В. Лей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сингапур - Китай
Желтая карточка
S. Anuar
90'
+5
Желтая карточка
J. Mahler
90'
+1
Желтая карточка
S. Shahiran
87'
ГОЛ! 2:2!
J. Mahler
Пас отдал
S. Anuar
81'
80'
Замена
E.
️️️️
Ю. Чжан
79'
Желтая карточка
Ю. Чжан
Замена
S. Ui Young
️️️️
R. Stewart
77'
74'
Замена
Л. Линь
️️️️
Y. Li
74'
Замена
Ш. Вей
️️️️
П. Си
Замена
S. Anuar
️️️️
I. Fandi Ahmad
67'
Замена
J. Mahler
️️️️
L. Tan
67'
Желтая карточка
L. Tan
54'
ГОЛ! 1:2!
F. Ramli
Пас отдал
L. Tan
53'
Замена
F. Ramli
️️️️
Z. Suzliman
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
В. Лей
Желтая карточка
S. Baharudin
44'
31'
Пенальти не реализован!
В. Лей
Желтая карточка
N. Nazari
30'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Лей
Пас отдал
Ш. Ван
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сингапур
18
Hassan Sunny
ВР
28
Zulqarnaen Suzliman
ЦЗ
4
Nazrul Nazari
ЦЗ
14
Hariss Harun
(К)
ЦЗ
15
Lionel Tan
ЦЗ
21
Safuwan Baharudin
ЦЗ
3
Ryhan Stewart
ЦП
8
Shah Shahiran
ЦП
6
Anumanthan Kumar
ЦП
19
Ikhsan Fandi Ahmad
ЦФ
11
Glenn Kweh
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
19
Янг Лю
ЛЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
2
Таяс Браунинг
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
(К)
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
6
Шанюань Ван
ОП
17
Fernandinho
ЦП
8
Yuanyi Li
ЦП
10
Пенгфей Си
ПВ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Сингапур
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
7
Song Ui Young
ЦП
11
Hafiz Nor
ЦП
13
Harhys Stewart
ЦП
18
Jacob Mahler
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
10
Faris Ramli
ЦФ
19
M. Daku
ЦФ
20
Shawal Anuar
ЦФ
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
29
Пу Чен
ЛВ
11
Лянмин Линь
ЛВ
10
Шихао Вей
ЛВ
8
Тианий Гао
ОП
22
Cheng Jin
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
8
Elkeson
ЦФ
3-2-3-2
18
14
15
21
4
28
3
8
6
11
19
4-1-2-2-1
1
Янь
5
Линьпен
5
Чжу
2
Браунинг
19
Лю
6
Ван
17
8
10
Си
7
Лей
9
Чжан
3
7
7
3
15
18
18
15
28
10
10
28
19
20
20
19
8
11
Линь
11
Линь
8
10
Си
10
Вей
10
Вей
10
Си
9
Чжан
8
8
9
Чжан
Остались в запасе
Сингапур
Китай
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
11
Hafiz Nor
ЦП
13
Harhys Stewart
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
19
M. Daku
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
8
Тианий Гао
ОП
22
Cheng Jin
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
12
Zharfan Rohaizad
ВР
12
Syazwan Buhari
ВР
2
Fairuz Fazli
ЦЗ
17
Irfan Fandi Ahmad
ЦЗ
11
Hafiz Nor
ЦП
13
Harhys Stewart
ЦП
22
Joel Chew Joon Herng
ЦП
19
M. Daku
ЦФ
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
4
Zhunyi Gao
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
8
Тианий Гао
ОП
22
Cheng Jin
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
Главный тренер
Гэвин Ли
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Сингапур - Китай
6
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
20
19
Офсайды
2
3
Количество передач
291
400
Сейвы
2
4
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Сингапур
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Посещаемость:
28414
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