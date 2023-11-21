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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бангладеш - Ливан
Бангладеш - Ливан: обзор матча 21 ноября 2023
Бангладеш
21.11.2023, вторник, 14:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ливан
67'
M. Osman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бангладеш - Ливан
Замена
R. Jony Mohammed Mojibor
️️️️
M. Ridoy
90'
Замена
M. Rafiqul Islam
️️️️
M. Foysal Ahmed Fahim
83'
70'
Желтая карточка
Д. Аюб
67'
ГОЛ! 0:1!
M. Osman
Замена
M. Robiul Hasan
️️️️
J. Bhuyan
61'
46'
Замена
Ф. Мичел
️️️️
В. Шур
Замена
M. Hasan Srabon
️️️️
M. Marma
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бангладеш
13
Mitul Marma
ВР
2
Shakil Hossain
ЦЗ
12
Bishwanath Ghosh
ЦЗ
14
Tariq Kazi
ЦЗ
3
Isa Faysal
ЦЗ
0
Shajjad Hossain
ЦП
17
Sohel Rana
ЦП
6
Jamal Bhuyan
ЦП
5
Mohammad Ridoy
ЦП
16
Md Sohel Rana
ЦП
7
Shekh Morsalin
ЦП
11
Mohammed Foysal Ahmed Fahim
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Ливан
21
Мостафа Матар
ВР
6
Mohammed Al-Hayek
ЦЗ
18
Кассем Эль-Зейн
ЦЗ
16
Валид Шур
ЦП
8
Сиси
ЦП
15
Джихад Аюб
ЦП
14
Nader Matar
ЦП
5
Нассар Нассар
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
7
Хассан Маатук
ЦФ
9
Хилаль Эль-Эльве
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Бангладеш
0
Mohamed Pappu Hossain
ВР
1
Mehedi Hasan Srabon
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
0
Alomgir Molla
ЦЗ
8
Mohammed Robiul Hasan
ЦП
0
Dipok Roy
ЦП
20
Rahman Jony Mohammed Mojibor
ЦП
21
Jabed Ahmed
ЦП
19
Mohammad Ibrahim
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
11
Md Rafiqul Islam
ЦФ
Ливан
23
Али Сабе
ВР
1
Antoine Douaihy
ВР
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
11
Majed Osman
ЦП
12
Хасан Срур
ЦП
0
Hassan Kourani
ЦП
3
Яхья Эль-Хинди
ЦП
13
Феликс Мичел
ЦФ
10
Мохамад Хайдар
ЦФ
17
Али Аль-Хадж
ЦФ
0
Mohamad Kdouh
ЦФ
4-5-1-1
13
2
14
3
12
6
5
16
7
17
0
11
2-4-4
21
Матар
6
18
Эль-Зейн
8
Сиси
15
Аюб
14
16
Шур
9
Эль-Эльве
7
Маатук
7
5
Нассар
13
1
1
13
6
8
8
6
5
20
20
5
11
11
11
11
16
Шур
13
Мичел
13
Мичел
16
Шур
Остались в запасе
Бангладеш
Ливан
0
Mohamed Pappu Hossain
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
0
Alomgir Molla
ЦЗ
0
Dipok Roy
ЦП
21
Jabed Ahmed
ЦП
19
Mohammad Ibrahim
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
23
Али Сабе
ВР
1
Antoine Douaihy
ВР
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
11
Majed Osman
ЦП
12
Хасан Срур
ЦП
0
Hassan Kourani
ЦП
3
Яхья Эль-Хинди
ЦП
10
Мохамад Хайдар
ЦФ
17
Али Аль-Хадж
ЦФ
0
Mohamad Kdouh
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Остались в запасе
0
Mohamed Pappu Hossain
ВР
3
Rahmat Mia
ЦЗ
14
Hasan Murad
ЦЗ
0
Alomgir Molla
ЦЗ
0
Dipok Roy
ЦП
21
Jabed Ahmed
ЦП
19
Mohammad Ibrahim
ЦФ
26
Sumon Reza
ЦФ
Остались в запасе
23
Али Сабе
ВР
1
Antoine Douaihy
ВР
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
11
Majed Osman
ЦП
12
Хасан Срур
ЦП
0
Hassan Kourani
ЦП
3
Яхья Эль-Хинди
ЦП
10
Мохамад Хайдар
ЦФ
17
Али Аль-Хадж
ЦФ
0
Mohamad Kdouh
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кабрера
Главный тренер
Никола Юрчевич
Статистика матча Бангладеш - Ливан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Информация о матче
Посещаемость:
20000
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