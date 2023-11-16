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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ливан - Палестина
Ливан - Палестина: обзор матча 16 ноября 2023
Ливан
16.11.2023, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 1 тур
0 : 0
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливан - Палестина
90'
+2
Замена
М. Халил
️️️️
К. Сальданья
Замена
M. Kdouh
️️️️
С. Саад
90'
+2
Желтая карточка
Д. Аюб
68'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливан
21
Мостафа Матар
ВР
18
Кассем Эль-Зейн
ЦЗ
6
Mohammed Al-Hayek
ЦЗ
16
Валид Шур
ЦП
15
Джихад Аюб
ЦП
8
Сиси
ЦП
11
Majed Osman
ЦП
5
Нассар Нассар
ЦФ
7
Karim Darwiche
ЦФ
7
Хассан Маатук
ЦФ
8
Суни Саад
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Палестина
22
Рами Амада
ВР
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
12
Камило Сальданья
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
ЦЗ
23
Атаа Жабер
ОП
0
Mohammed Yameen
ЦП
10
Махмуд Абу Варда
ЦП
11
Одай Даббаг
ЦФ
9
Тамер Сеям
ЦФ
0
Saleh Chihadeh
ЦФ
Главный тренер
Саеб Йендея
Ливан
23
Али Сабе
ВР
1
Antoine Douaihy
ВР
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
12
Хасан Срур
ЦП
14
Nader Matar
ЦП
0
Hassan Kourani
ЦП
13
Феликс Мичел
ЦФ
17
Али Аль-Хадж
ЦФ
9
Хилаль Эль-Эльве
ЦФ
10
Мохамад Хайдар
ЦФ
0
Mohamad Kdouh
ЦФ
Палестина
1
Амр Каддура
ВР
16
Наим Абуакер
ВР
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
24
Аль-Махди Исса
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
3
Мохаммед Рашид
ЦП
6
Одай Харуб
ЦП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
17
Муса Фарави
ЦП
19
Махмуд Вади
ЦФ
21
Ислам Батран
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
2-4-4
21
Матар
18
Эль-Зейн
6
16
Шур
8
Сиси
11
15
Аюб
5
Нассар
8
Саад
7
Маатук
7
4-1-2-3
22
Амада
15
Терманини
12
Сальданья
7
Аль-Батат
3
Салех
23
Жабер
0
10
Абу Варда
0
9
Сеям
11
Даббаг
8
Саад
0
0
8
Саад
12
Сальданья
2
Халил
2
Халил
12
Сальданья
Остались в запасе
Ливан
Палестина
23
Али Сабе
ВР
1
Antoine Douaihy
ВР
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
12
Хасан Срур
ЦП
14
Nader Matar
ЦП
0
Hassan Kourani
ЦП
13
Феликс Мичел
ЦФ
17
Али Аль-Хадж
ЦФ
9
Хилаль Эль-Эльве
ЦФ
10
Мохамад Хайдар
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
1
Амр Каддура
ВР
16
Наим Абуакер
ВР
24
Аль-Махди Исса
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
3
Мохаммед Рашид
ЦП
6
Одай Харуб
ЦП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
17
Муса Фарави
ЦП
19
Махмуд Вади
ЦФ
21
Ислам Батран
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Саеб Йендея
Остались в запасе
23
Али Сабе
ВР
1
Antoine Douaihy
ВР
3
Abdullah Moghrabi
ЦЗ
12
Хасан Срур
ЦП
14
Nader Matar
ЦП
0
Hassan Kourani
ЦП
13
Феликс Мичел
ЦФ
17
Али Аль-Хадж
ЦФ
9
Хилаль Эль-Эльве
ЦФ
10
Мохамад Хайдар
ЦФ
Остались в запасе
1
Амр Каддура
ВР
16
Наим Абуакер
ВР
24
Аль-Махди Исса
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
3
Мохаммед Рашид
ЦП
6
Одай Харуб
ЦП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
17
Муса Фарави
ЦП
19
Махмуд Вади
ЦФ
21
Ислам Батран
ЦФ
21
Заид Кунбар
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Саеб Йендея
Статистика матча Ливан - Палестина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
Ливан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Информация о матче
Посещаемость:
200
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