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    Саеб Йендея

    Тренер
    Имя Саеб
    Фамилия Йендея
    Команда Палестина
    Гражданство Палестина
    Дата рождения 13 мая 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Палестина 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.02.2021 Палестина 1 : 0 Кувейт
    02.09.2021 Киргизия 1 : 0 Палестина
    05.09.2021 Бангладеш 0 : 2 Палестина
    10.11.2021 Палестина 0 : 0 Коморские Острова
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