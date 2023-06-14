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    Саеб Йендея - статистика

    Тренер
    Имя Саеб
    Фамилия Йендея
    Команда Палестина
    Гражданство Палестина
    Дата рождения 13 мая 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Палестина 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.06.2023 Палестина 0 : 0 Индонезия
    20.06.2023 Китай 0 : 0 Палестина
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