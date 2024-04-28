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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед: обзор матча 28 апреля 2024
Мельбурн Сити
28.04.2024, воскресенье, 10:00
Австралия. А-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вестерн Юнайтед
19'
Д. Макларен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед
Замена
Z. Schreiber
️️️️
Д. Макларен
90'
Замена
C. Talbot
️️️️
М. Яколиш
73'
66'
Желтая карточка
J. Donachie
Замена
M. Caputo
️️️️
Т. Арслан
62'
Замена
A. Lopane
️️️️
Л. Натель
61'
Желтая карточка
М. Леки
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макларен
Пас отдал
М. Яколиш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
4
Nuno Reis
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
6
Steven Ugarković
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
19
Лео Натель
ЦФ
9
Джейми Макларен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Вестерн Юнайтед
1
Tom Heward-Belle
ВР
2
Tomoki Imai
(К)
ЦЗ
22
Kane Vidmar
ЦЗ
2
James Donachie
ЦЗ
17
Ben Garuccio
ЦЗ
11
Лахлан Уэльс
ЛВ
77
Riku Danzaki
ЦП
14
Matthew Grimaldi
ЦП
21
Sebastian Pasquali
ЦП
32
Angus Thurgate
ЦП
19
Michael Ruhs
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
25
Callum Talbot
ЦЗ
6
Curtis Good
ЦЗ
9
Max Caputo
ЦП
21
Alessandro Lopane
ЦП
6
Zane Schreiber
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
Вестерн Юнайтед
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
3-3-2-2
1
4
26
15
6
8
Джегго
30
Арслан
44
Яколиш
7
Леки
9
Макларен
19
Натель
4-4-1-1
1
22
2
17
2
14
21
32
77
11
Уэльс
19
44
Яколиш
25
25
44
Яколиш
30
Арслан
9
9
30
Арслан
19
Натель
21
21
19
Натель
9
Макларен
6
6
9
Макларен
Остались в запасе
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Остались в запасе
1
Matthew Sutton
ВР
24
Connor O'Toole
ЦЗ
29
Charbel Shamoon
ЦЗ
10
Steven Lustica
ЦП
18
Jake Najdovski
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
17
7
Офсайды
0
3
Количество передач
504
496
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Мельбурн Сити
1 : 1
24.05.2025
Вестерн Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Вестерн Юнайтед
0 : 3
16.05.2025
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Elimination Finals
Вестерн Юнайтед
3 : 2
09.05.2025
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 29 тур
Вестерн Юнайтед
4 : 2
03.05.2025
Окленд
Австралия. А-лига, 28 тур
Вестерн Юнайтед
1 : 0
27.04.2025
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Адам Керси
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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